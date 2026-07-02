Imediat după finalizarea celor trei ore de examen, atenția candidaților și a părinților se mută rapid către baremul oficial de corectare, documentul pe baza căruia fiecare candidat poate estima singur nota obținută înainte de afișarea rezultatelor oficiale.

Când apar baremele oficiale la Logică BAC 2026

Baremele de evaluare și de notare pentru proba de Logică, argumentare și comunicare de la Bacalaureat 2026 vor fi publicate joi, 2 iulie, la ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro, gestionată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației. Publicarea se face simultan cu subiectele oficiale, la aproximativ trei ore după finalizarea probei, după ce toți candidații din centrele de examen din țară au predat lucrările.

Primele informații neoficiale despre conținutul subiectelor pot apărea în mediul online după ora 10:30, când candidații care au terminat mai devreme pot preda lucrarea și pot părăsi sala de examen. Baremul oficial, însă, nu este disponibil public înainte de ora 15:00 — orice variantă de rezolvare circulată înainte de această oră nu are caracter oficial și trebuie tratată cu rezervă.

Stirileprotv.ro publică baremele pentru Logică imediat după apariția lor oficială pe subiecte.edu.ro.

Cum se folosește baremul pentru estimarea notei

Candidații pot folosi baremul publicat pe subiecte.edu.ro pentru a-și calcula singuri punctajul obținut, comparând propriile răspunsuri cu soluțiile și punctajele acordate oficial pentru fiecare cerință în parte. Baremele precizează explicit că nu se acordă punctaje intermediare în afara celor menționate și că nu se acordă fracțiuni de punct.

La proba de Logică, baremul este structurat pe cele trei subiecte ale probei, fiecare notat cu 30 de puncte. La Subiectul I, format din 10 itemi de tip grilă cu un singur răspuns corect, baremul indică varianta corectă pentru fiecare item în parte, verificarea fiind rapidă și fără echivoc. La Subiectul al II-lea, care cuprinde cerințe de construcție formală — subalternă, contradictorie, conversiune, obversiune, diagrame Euler sau verificarea unui silogism —, baremul detaliază toate elementele obligatorii ale unui răspuns corect, inclusiv forma în limbaj formal și în limbaj natural, acolo unde ambele sunt cerute explicit.

La Subiectul al III-lea, cel mai elaborat, baremul precizează structura completă pe care trebuie să o aibă argumentul redactat de candidat: teză, argumente, contraargument și concluzie, fiecare componentă cu punctajul său explicit. Absența oricăreia dintre aceste componente, chiar dacă restul argumentului este corect construit, atrage pierderea punctajului alocat componentei respective — motiv pentru care verificarea pe baza baremului este utilă pentru înțelegerea exactă a modului în care s-a punctat lucrarea.

Ce urmează după publicarea baremelor

Nota estimată pe baza baremului nu este nota oficială. Lucrările sunt corectate de comisii de profesori evaluatori, iar rezultatul final poate diferi față de autoevaluarea candidatului, în special la Subiectul al III-lea, unde calitatea redactării, coerența argumentului și utilizarea corectă a terminologiei logice sunt evaluate separat de conținut. Primele rezultate oficiale ale sesiunii de vară 2026 vor fi afișate luni, 7 iulie, până la ora 12:00, pe pagina dedicată examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare. Candidații nemulțumiți de nota primită pot depune contestație în intervalul 7-9 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.