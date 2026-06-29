Proba va începe la ora 09.00, iar sălile sunt monitorizate audio şi video.

„Probele scrise din sesiunea iunie-iulie a examenului naţional de bacalaureat 2026 vor avea loc în perioada 29 iunie - 3 iulie, în 443 de centre de examen", anunţă Ministerul Educaţiei.

Acces candidaţi

Accesul candidaţilor în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid.

La momentul accesului, candidaţii care deţin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie-tip în care se menţionează numele şi prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situaţia în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spaţiul alocat, acesta nu va putea susţine examenul.

Candidaţii vor fi conduşi, de către asistenţi, în sala de examen, unde vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate. În intervalul 8:30 - 9:00, candidaţilor li se va explica modul de desfăşurare a probei.

Timp de lucru

Ministerul Educaţiei explică faptul că probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Asigurarea condiţiilor de examen în contextul prognozelor de caniculă

„Având în vedere atenţionările meteorologice emise pentru perioada următoare, care vizează temperaturi ridicate şi disconfort termic accentuat, precum şi necesitatea asigurării unor condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2026 şi a activităţii de evaluare a lucrărilor scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis în cursul acestei zile o adresă tuturor inspectoratelor şcolare prin care solicită asigurarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii şi siguranţei candidaţilor, a profesorilor evaluatori şi a membrilor comisiilor", au transmis oficialii Ministerului Educaţiei.

În acest sens, vor fi avute în vedere, după caz, o serie de măsuri (între care):

asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidaţi, profesorii evaluatori şi membrii comisiilor;

organizarea, în măsura posibilităţilor, a sălilor de examen, a spaţiilor destinate evaluării lucrărilor scrise şi a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiaţia solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic;

utilizarea cu prioritate a spaţiilor dotate cu instalaţii de climatizare funcţionale pentru desfăşurarea probelor de examen, a activităţilor de evaluare şi a vizualizării lucrărilor scrise;

asigurarea funcţionării instalaţiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluţii alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiţionat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condiţiilor de desfăşurare a examenului.

Lista completă se regăseşte în adresa transmisă de minister tuturor inspectoratelor şcolare.

Lucruri permise și interzise în sălile de examen

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. Se va utiliza exclusiv hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Candidaţii eliminaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii "eliminaţi din examen" nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Afișarea rezultatelor

Primele rezultate vor fi afişate în 7 iulie, până la ora 12:00.

Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat, şi pot formula contestaţii. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Comunicarea rezultatelor finale se va face luni, 13 iulie.

Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor. Aceste coduri sunt distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Pentru comunicarea notelor obţinute, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul, promoţia, forma de învăţământ absolvită, specializarea, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile "reuşit"/"respins"/"neprezentat"/"eliminat din examen", după caz.

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat sunt afişate atât pe pagina rezervată examenului, cât şi pe site-urile inspectoratelor şcolare şi se păstrează pentru o perioadă de doi ani.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat):

susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţia celor interesaţi, între orele 8:00 - 16:00 (excepţie face ziua de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcţionare este cuprins între orele 8:00 - 14:00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Subiectele şi baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă vor fi publicate zilnic (în ziua probei), la ora 15:00, în secţiunea alocată examenului naţional de bacalaureat pe site-ul de profil.