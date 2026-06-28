Vibrația zilei este 11 și o să luăm decizii cu cap, totuși, limpede.

Horoscop 29 iunie 2026 – Rac

Apar noutăți, oferte de colaborare, de care s-ar putea să fiți încântați, că vă place munca și o să vă fie răsplătit efortul, că se anunță bani frumoși. Se poate să se facă niște presiuni asupra voastră ca să luați o decizie pe care, probabil, oricum ați fi luat-o: să vă căsătoriți.

Horoscop 29 iunie 2026 – Leu

O să vă îngrijiți și de sănătate și de look, să dați refresh pe toate planurile, că v-a venit și vouă rândul, nu o să mai investiți totul în ceilalți. Sunt chestiuni de ordin sentimental pe care nu le-ați digerat prea bine și vreți un tête-à-tête ca să puneți lucrurile la punct.

Horoscop 29 iunie 2026 – Fecioară

Vi se face o ofertă profesională, să lucrați altceva decât ați făcut până acum și să salvați poate o situație în felul ăsta. Se poate să fiți în căutarea unei noi locuințe sau a unei mașini și pregătiți și bani. Poate recurgeți la un împrumut bancar.

Horoscop 29 iunie 2026 – Balanță

O să vă luați o porție de vacanță și o să vă priască, după tevatura din ultima vreme, iar starea de spirit o să fie una la cotă superioară. Se poate să străluciți pe scenă, să primiți aplauze pentru ce ați muncit în ultima vreme și să luați și un premiu, o distincție.

Horoscop 29 iunie 2026 – Scorpion

Se pare că mai aveți nevoie și de hrană spirituală și o să primiți invitații la spectacole, la diverse evenimente care să se plieze pe cerința interioară, sufletească. Vă orientați, poate, spre o investiție și o să cercetați piața să vedeți prețurile, ca să știți unde vă încadrați, depinde și în ce vreți să investiți.

Horoscop 29 iunie 2026 – Săgetător

Se poate să porniți la drum, să ajungeți prin străinătate sau prin țară, la odihnă, să vizitați obiective turistice, că aveți nevoie de o oază de liniște și relaxare. Apare cineva care vede în voi persoana care vrea să-i fie alături în viață și mai rămâne să exprimați și voi ce simțiți, iar relația se leagă.

Horoscop 29 iunie 2026 – Capricorn

Se poate să luați o decizie referitoare la prelungirea unui contract și, dacă sunteți mulțumiți, mergeți mai departe, dacă nu, alegeți altceva. Se poate să vă alegeți o vacanță de comun acord cu partenerul de cuplu și să vă puneți toate treburile în ordine atât acasă, cât și la serviciu.

Horoscop 29 iunie 2026 – Vărsător

Încep vremuri noi pentru voi, scoateți la suprafață ideile pe care le-ați ținut la dospit și găsiți soluții ca să le puneți în practică. Poate faceți un consiliu de familie ca să vedeți cum gestionați schimbările care vor avea loc în curând, să fie toată lumea de acord și să contribuie fiecare.

Horoscop 29 iunie 2026 – Pești

Mai sunt diverse treburi de făcut pe acasă și o să vă străduiți să le terminați, pot fi reparații, poate și mașina trebuie dusă în service sau poate o schimbați. Sufletește ar trebui să vă meargă și mai bine, relația crește frumos, ați găsit formula ideală de comunicare.

Horoscop 29 iunie 2026 – Berbec

Vă face o surpriză partenerul de cuplu și ia bilete într-o stațiune de agrement și o să puteți pleca la munte sau la mare cât de curând, că lucrurile se aranjează frumos. Poate descoperiți o îndeletnicire de grup cu care să vă umpleți timpul liber și să aveți o dispoziție sufletească mult mai bună.

Horoscop 29 iunie 2026 – Taur

Se poate să primiți o ofertă de business și să vă încânte ideea, că se desfășoară pe o perioadă mai lungă și înseamnă o constanță financiară. Poate v-ați decis să faceți ceva util cu banii din cont, să-i cheltuiți cu cap, că sunt câteva lucruri de care are nevoie familia.

Horoscop 29 iunie 2026 – Gemeni

O să dați dovadă de generozitate și o să scoateți niște bani din buzunar ca să faceți cumpărături, că poate e un eveniment în familie și sunt multe lucruri de luat. Poate se încheie cu brio un proiect și luați altceva de lucru, că oferte sunt, trebuie doar s-o alegeți pe cea mai grozavă.