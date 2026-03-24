Barem de corectare la Istorie – Bacalaureat 2026. Când se afișează notele

Baremul de corectare și subiectul pentru Istorie, proba obligatorie a profilului uman din cadrul simulării Bacalaureatului 2026, au fost publicate marți, la ora 15:00, de Ministerul Educației.
Elevii din clasa a XII-a au acum oportunitatea de a-și verifica răspunsurile și de a compara propriile rezolvări cu variantele oficiale.
Proba scrisă la Istorie s-a desfășurat marți, 24 martie, între orele 9:00 și 11:00.
Subiectele și baremul de corectare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației, în secțiunea dedicată examenelor naționale.
Simulare BAC 2026 - Barem Istorie
Simulare BAC 2026 - Subiect Istorie
La Subiectul III a fost abordată tema „Evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului XIX și în primele trei decenii ale secolului XX”.
Proba la Istorie, obligatorie pentru elevii de la profilul uman, a avut loc marți, 24 martie, în aceeași zi cu proba la Matematică pentru elevii de la profilul real.
Când vor fi afișate rezultatele simulării Bacalaureat 2026
Rezultatele simulării examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 16 aprilie 2026. Acestea includ notele obținute de elevi la toate probele scrise și reprezintă un reper esențial pentru evaluarea nivelului de pregătire înainte de examenul național.
Calendarul simulării Bacalaureat 2026
- 23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)
- 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
- 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
- 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)
- 16 aprilie 2026 – Publicarea rezultatelor
