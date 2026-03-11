Bacalaureat 2026. Calendarul oficial al probelor scrise și evaluarea competențelor pentru elevi

Pentru anul 2026, calendarul examenului de Bacalaureat stabilește etapele esențiale pe care elevii trebuie să le parcurgă, de la înscriere și evaluarea competențelor lingvistice și digitale, până la susținerea probelor scrise la disciplinele de examen. Organizarea acestor etape este gândită astfel încât să ofere timp pentru evaluare, corectare și afișarea rezultatelor, într-un proces standardizat la nivel național.

Pentru elevii care nu promovează examenul în prima etapă sau care nu s-au prezentat la probe, este organizată sesiunea de toamnă (iulie–august). În acest caz, rezultatele inițiale sunt afișate pe 18 august 2026, până la ora 12:00, iar depunerea contestațiilor se face în aceeași zi, între 14:00 și 18:00. Rezultatele finale după contestații sunt publicate pe 24 august 2026.

În sesiunea de vară, considerată principala sesiune a examenului, rezultatele inițiale la BAC 2026 sunt afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, candidații au posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații între orele 14:00 și 18:00. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de vară sunt publicate pe 13 iulie 2026.

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate în două etape distincte, corespunzătoare celor două sesiuni organizate anual de Ministerul Educației.

Vacanța de vară 2026. Când începe vacanța pentru elevi

Pentru elevii din ultimul an de liceu, vacanța de vară începe mai devreme decât pentru restul elevilor, deoarece aceștia se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, elevii din clasele a XII-a și a XIII-a încheie cursurile pe 4 iunie 2026, după un an școlar de 34 de săptămâni.

Astfel, vacanța de vară pentru elevii de clasa a XII-a începe pe 5 iunie 2026, perioadă care coincide cu etapa de pregătire pentru examenul de Bacalaureat. Pentru majoritatea elevilor din celelalte clase, cursurile se încheie mai târziu, pe 20 iunie 2026. Vacanța de vară se desfășoară în mod oficial între 20 iunie și 6 septembrie 2026.

Înscrierea la examenul de Bacalaureat

Înscrierea la examenul de Bacalaureat 2026 se face în perioade diferite, în funcție de sesiunea în care elevii aleg să susțină probele. Calendarul oficial publicat de Ministerul Educației stabilește intervale clare atât pentru sesiunea de vară, cât și pentru cea de toamnă.

Pentru sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026, înscrierea candidaților are loc în perioada 2 – 4 iunie 2026. În acest interval, elevii din clasa a XII-a sau a XIII-a, precum și absolvenții din promoțiile anterioare care doresc să susțină examenul, trebuie să depună cererile de înscriere la unitățile de învățământ.

În cazul sesiunii iulie–august 2026, destinată în special candidaților care nu au promovat examenul în prima etapă, înscrierea se desfășoară între 14 și 21 iulie 2026.

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate și dovedite, înscrierea candidaților în afara perioadei prevăzute, precum și prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Conform metodologiei oficiale în vigoare stabilite de Ministerul Educației, la examenul de Bacalaureat se pot înscrie atât elevii din promoția curentă, cât și absolvenții din anii anteriori care nu au promovat examenul în sesiunile precedente.

Pentru înscrierea la Bacalaureat, candidații trebuie să depună un dosar care conține mai multe documente necesare validării participării la examen. Printre acestea se numără:

• Certificatul de naștere – în original și copie;

• Cartea de identitate – în original și copie;

• Cererea de înscriere (fișă-tip), care include datele de identificare ale candidatului și disciplinele de examen alese;

• Certificatele în baza cărora se solicită echivalarea probelor de competențe C și D, dacă este cazul – prezentate în original și copie;

• Foaia matricolă, în original;

• Adeverință emisă de unitatea de învățământ, care confirmă absolvirea clasei a XII-a sau a XIII-a și media generală obținută.