Noul plan strategic futuREady, prezentat marți, vizează menținerea dinamicii de creștere cu scopul de a transforma Renault în referința constructorilor europeni.

„FutuREady este o etapă crucială pentru viitorul Renault Group", a declarat François Provost, CEO al grupului din iulie 2024. „Într-un mediu tot mai competitiv, ne putem baza pe fundamente solide: mărcile, produsele și rezultatele financiare. De nouă luni lucrăm cu întreaga echipă mondială pentru a dezvolta un plan care să asigure performanțe robuste și sustenabile, indiferent de provocările viitoare."

Planul se structurează pe patru piloni fundamentali:

Growth ready: ofensivă de produse și experiență client

Renault Group va lansa 36 de modele noi până în 2030 – 22 în Europa (16 electrice) și 14 pe piețele internaționale. Renault vizează peste 2 milioane de vehicule vândute anual, jumătate în afara Europei, cu 100% vânzări electrice pe continent și 50% în restul lumii. Dacia își va extinde gama de la unul la patru modele electrice, iar Alpine va lansa noua generație A110 pe platforma APP.

Tech ready: tehnologia ca motor de creștere

Grupul pregătește noua platformă electrică RGEV Medium 2.0, cu arhitectură de 800 de volți, încărcare ultra-rapidă în 10 minute și autonomie de până la 750 km (sau 1.400 km cu Range Extender). Aceasta va reduce costurile cu 40% comparativ cu generația actuală. Renault dezvoltă și un motor electric de 275 CP fără să aibă în tehnologia de fabricație metale rare, cu eficiență de 93% pe autostradă.

Excellence ready: excelență operațională

Compania vizează reducerea ciclului de dezvoltare a produselor la doi ani, utilizarea a 30% mai puține piese per vehicul și introducerea a 350 de roboți umanoizi. Prin AI, grupul își propune să înjumătățească eficiența în fabrici și să reducă consumul energetic cu 25%, pentru o diminuare totală a costurilor de producție cu 20%.

Trust ready: angajament față de angajați și parteneri

Pentru cei aproape 100.000 de angajați, grupul investește în competențe pe termen lung. Rețeaua de 9.000 de dealeri va fi susținută prin tehnologii digitale și AI pentru a se concentra pe serviciul client. Renault va produce peste 300.000 de vehicule pentru alți cinci constructori (Nissan, Mitsubishi, Volvo, Ford), până în 2030, pe trei continente.

Ținte financiare: marjă de operare între 5% și 7% din venituri și flux de numerar liber auto de cel puțin 1,5 miliarde de euro anual, în medie, pe termen mediu.