Ce scrie presa britanică despre noul model Dacia Striker. Schimbările prezentate de gigantul auto și prețul de pornire

Stiri Auto
Data publicării:
Data actualizării:
Screenshot 2026 10 16 145227
DACIA

Presa britanică a analizat noul model Dacia Striker, prezentat la Salonul Auto de la Paris din 2026, și a remarcat schimbarea de design a mărcii românești, cunoscută pentru raportul calitate-preț.

autor
Sabrina Saghin

Jurnaliștii britanici au descris Striker drept „o combinație între un break, un SUV și o berlină, cu un exterior robust, dar elegant. Printre elementele remarcate se numără farurile cu semnătură luminoasă în formă de T, garda la sol ridicată și jantele de 19 inci. La interior, este evidențiat designul modern, ecranele digitale, comenzile fizice ușor accesibile și tapițeria textilă albastră. Modelul include și dotări precum plafon panoramic, hayon electric, climatizare pe două zone și încălzirea scaunelor din față și a volanului.”

Dacia Striker se remarcă printr-un profil elegant, o linie fluidă a plafonului și o parte frontală impunătoare. Noul model combină un design atractiv cu un interior spațios și dotări orientate spre confort și funcționalitate, se arată pe site-ul Dacia.

La exterior, automobilul este echipat cu jante din oțel de 17 inci. În habitaclu, șoferul are la dispoziție un tablou de bord digital LightVisio de 7 inci și un sistem Media Display.

Versiunea Essential mild hybrid-G 140 include dotări precum oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante manual, geamuri electrice față și spate, cruise control, bare longitudinale negre pentru pavilion și aer condiționat manual. Pentru parcări, modelul dispune de cameră video și senzori acustici pentru mersul înapoi.

Motorizarea GPL promite autonomie extinsă

Unul dintre punctele de interes ale modelului este sistemul GPL montat direct din fabrică, conceput special pentru motoarele Dacia. Cu rezervoarele de benzină și GPL combinate, autonomia poate ajunge la 1.600 de kilometri, potrivit datelor prezentate.

Consumul mixt declarat este de 6,6 litri la 100 de kilometri în modul GPL și de 5,3 litri la 100 de kilometri pe benzină. Utilizarea GPL poate reduce costurile cu combustibilul cu până la 40%, conform informațiilor producătorului.

Sistemul este integrat din fabrică, astfel că garanția vehiculului rămâne neschimbată. Totodată, emisiile de CO₂ sunt cu 11% mai mici față de versiunea pe benzină, potrivit datelor prezentate.

Preț de pornire sub 25.000 de euro, conform site-ului oficial Dacia.

Soldat din Dâmbovița anchetat după ce a bătut un bărbat pe stradă. Un martor care nu a sunat la 112 este și el cercetat

Sursa: DACIA

Etichete: dacia strike, dacia, masina,

Articol recomandat de sport.ro
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului
Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului
Citește și...
Proteste albania
Stiri externe
Proteste violente în Albania. Studenții se alătură mișcării antiguvernamentale: 35 de persoane au fost reținute

Miercuri, în Albania, protestatarii au atacat clădiri guvernamentale, bănci, sedii ale unor companii și alte obiective în timpul unor revolte care au durat peste opt ore în capitala Tirana, într-o escaladare violentă a mișcării antiguvernamentale.

Politia agent
Știri Actuale
Un sirian şi un român, rude prin alianță, au fost prinși în flagrant când vindeau un kilogram de cocaină cu 60.000 de euro

Un sirian şi un român, rude prin alianţă, au fost reţinuţi pentru trafic de droguri de mare risc, după ce au fost prinşi în flagrant delict, în municipiul Caransebeş, în timp ce ar fi vândut un kilogram de cocaină pentru 60.000 de euro.

Nato gettyimages 2206758662
Stiri externe
Comandantul NATO e sigur că Putin nu va ataca convențional Europa, Alianța e mult prea puternică. Se mulțumește cu sabotaje

Capabilităţile militare ale NATO sunt în mod clar superioare celor ale Rusiei, a declarat comandantul suprem aliat al Alianţei Nord-Atlantice, generalul american Alexus Grynkewich, pentru revista germană Der Spiegel, relatează vineri dpa.

Recomandări
Nicusor dan bloomberg 2
Stiri Politice
Nicușor Dan, interviu la Bloomberg TV despre Ucraina și problemele bugetare ale României. Relația cu SUA: „Very good”

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, vineri, într-un interviu pentru Bloomberg TV, că țara noastră și Europa vor continua să sprijine Ucraina. 

Gettyimages 2285752742
PRO VERDE
Primarul Capitalei anunță lucrări majore de refacere a marilor bulevarde din București. “Fără șantiere noi pe liniile de tramvai”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță lucrări majore de refacere a bulevardelor de pe inelul median al Bucureștiului și promite că progresele se vor vedea înainte să-și încheie mandatul.

Nato gettyimages 2206758662
Stiri externe
Comandantul NATO e sigur că Putin nu va ataca convențional Europa, Alianța e mult prea puternică. Se mulțumește cu sabotaje

Capabilităţile militare ale NATO sunt în mod clar superioare celor ale Rusiei, a declarat comandantul suprem aliat al Alianţei Nord-Atlantice, generalul american Alexus Grynkewich, pentru revista germană Der Spiegel, relatează vineri dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26 | Analizele metabolice și cardiovasculare

34:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător

Sport

FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21! Ce se întâmplă cu Marius Niculae și Costin Curelea