Ce scrie presa britanică despre noul model Dacia Striker. Schimbările prezentate de gigantul auto și prețul de pornire

Jurnaliștii britanici au descris Striker drept „o combinație între un break, un SUV și o berlină, cu un exterior robust, dar elegant. Printre elementele remarcate se numără farurile cu semnătură luminoasă în formă de T, garda la sol ridicată și jantele de 19 inci. La interior, este evidențiat designul modern, ecranele digitale, comenzile fizice ușor accesibile și tapițeria textilă albastră. Modelul include și dotări precum plafon panoramic, hayon electric, climatizare pe două zone și încălzirea scaunelor din față și a volanului.”

Dacia Striker se remarcă printr-un profil elegant, o linie fluidă a plafonului și o parte frontală impunătoare. Noul model combină un design atractiv cu un interior spațios și dotări orientate spre confort și funcționalitate, se arată pe site-ul Dacia.

La exterior, automobilul este echipat cu jante din oțel de 17 inci. În habitaclu, șoferul are la dispoziție un tablou de bord digital LightVisio de 7 inci și un sistem Media Display.

Versiunea Essential mild hybrid-G 140 include dotări precum oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante manual, geamuri electrice față și spate, cruise control, bare longitudinale negre pentru pavilion și aer condiționat manual. Pentru parcări, modelul dispune de cameră video și senzori acustici pentru mersul înapoi.