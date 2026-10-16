Jurnaliștii britanici au descris Striker drept „o combinație între un break, un SUV și o berlină, cu un exterior robust, dar elegant. Printre elementele remarcate se numără farurile cu semnătură luminoasă în formă de T, garda la sol ridicată și jantele de 19 inci. La interior, este evidențiat designul modern, ecranele digitale, comenzile fizice ușor accesibile și tapițeria textilă albastră. Modelul include și dotări precum plafon panoramic, hayon electric, climatizare pe două zone și încălzirea scaunelor din față și a volanului.”
Ce scrie presa britanică despre noul model Dacia Striker. Schimbările prezentate de gigantul auto și prețul de pornire
Presa britanică a analizat noul model Dacia Striker, prezentat la Salonul Auto de la Paris din 2026, și a remarcat schimbarea de design a mărcii românești, cunoscută pentru raportul calitate-preț.
Dacia Striker se remarcă printr-un profil elegant, o linie fluidă a plafonului și o parte frontală impunătoare. Noul model combină un design atractiv cu un interior spațios și dotări orientate spre confort și funcționalitate, se arată pe site-ul Dacia.
La exterior, automobilul este echipat cu jante din oțel de 17 inci. În habitaclu, șoferul are la dispoziție un tablou de bord digital LightVisio de 7 inci și un sistem Media Display.
Versiunea Essential mild hybrid-G 140 include dotări precum oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante manual, geamuri electrice față și spate, cruise control, bare longitudinale negre pentru pavilion și aer condiționat manual. Pentru parcări, modelul dispune de cameră video și senzori acustici pentru mersul înapoi.
Motorizarea GPL promite autonomie extinsă
Unul dintre punctele de interes ale modelului este sistemul GPL montat direct din fabrică, conceput special pentru motoarele Dacia. Cu rezervoarele de benzină și GPL combinate, autonomia poate ajunge la 1.600 de kilometri, potrivit datelor prezentate.
Consumul mixt declarat este de 6,6 litri la 100 de kilometri în modul GPL și de 5,3 litri la 100 de kilometri pe benzină. Utilizarea GPL poate reduce costurile cu combustibilul cu până la 40%, conform informațiilor producătorului.
Sistemul este integrat din fabrică, astfel că garanția vehiculului rămâne neschimbată. Totodată, emisiile de CO₂ sunt cu 11% mai mici față de versiunea pe benzină, potrivit datelor prezentate.
Preț de pornire sub 25.000 de euro, conform site-ului oficial Dacia.
Sursa: DACIA
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