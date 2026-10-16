Sute de tineri au spart vitrinele magazinelor, au provocat incendii și pagube la cel puțin patru clădiri ale ministerelor în timpul confruntărilor cu forțele de ordine, care au folosit gaze lacrimogene pentru a încerca să țină la distanță mulțimile, conform APNews.

Autoritățile au declarat că 23 de polițiști și alte șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 35 de persoane au fost reținute.

„Constituția și legea trebuie să rămână limitele pentru toată lumea, fără excepție”, a declarat președintele Bajram Begaj, condamnând violențele.

Cele mai recente manifestații din Albania au continuat pentru a doua zi consecutivă și au fost organizate de grupuri de studenți care militează pentru reforme în domeniul educației.

Protestatarii s-au alăturat unei campanii antiguvernamentale mai ample, care se opune unui proiect de dezvoltare legat de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner.

Mișcarea „Flamingo”

Campania despre care este vorba este așa-numita mișcare „Flamingo”. Mișcarea și-a căpătat numele după ce protestatarii au folosit pancarte pe care era reprezentată pasărea roz.

Aceste manifestații sunt împotriva unui proiect de dezvoltare costieră. Ele au atras atenția la nivel mondial, atât datorită legăturii lor cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, cât și datorită mascotei lor deosebite. Manifestanții cer și demisia prim-ministrului Edi Rama, pe fondul acuzațiilor de corupție la scară largă.

Mitingurile organizate de luni de zile împotriva proiectului propus pentru zona de coastă au alimentat tensiunile politice din Albania, țară care aspiră să adere la Uniunea Europeană. Albania s-a confruntat cu repetate perioade de instabilitate de la prăbușirea regimului comunist represiv, la începutul anilor 1990.

La protest, polițiști în echipament anti-revoltă s-au bătut cu tineri care au ridicat propriile baricade stradale folosind coșuri de gunoi în flăcări. Poliția a avut dificultăți în a face față numeroaselor izbucniri de violență.

Ministrul Sănătății, Klodiana Spahiu, care i-a vizitat pe polițiștii răniți la spital, a calificat violența drept „intolerabilă”.

Delegația UE în Albania a solicitat o reacție proporțională din partea autorităților, în urma „acuzațiilor organizatorilor protestului privind violența excesivă a poliției împotriva protestatarilor și jurnaliștilor”.

„Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la escaladarea violențelor în cadrul protestului de la Tirana. Libertatea de întrunire și de exprimare sunt drepturi fundamentale și valori europene esențiale”, a transmis delegația.