Bilanțul întâlnirilor cu presa ale lui Iohannis şi Dăncilă. Ce eşecuri şi-au asumat

Două ore și jumătate de întrebări și răspunsuri, atât au rezistat aseară candidații la cea mai înaltă funcție în stat, la dezbaterile pe care le-au organizat.

Klaus Iohannis s-a întâlnit la Biblioteca Centrală Universitară cu jurnaliști și analiști, delegați să dialogheze cu el.

Viorica Dăncilă a decis pe ultima sută de metri să aibă o dezbatere și a chemat la Parlament toată presa. Deși departe unul de celălalt, cei doi au vorbit despre problemele care au frământat societatea civilă și partenerii externi în ultimii ani. Și au fost supuși și unor probe.

Reporter: „Cum se calculează aria cercului?”

Viorica Dăncilă: „Raza la pătrat”.

Citește și Întrebarea lui Cristian Leonte care l-a pus în încurcătură pe Klaus Iohannis

Reporter: „Este π înmulțit cu raza la pătrat”

Viorica Dăncilă: „ π ori raza la pătrat”.

Reporter: „Nu vă întreb de aria cercului, doamna a zis că e rază la pătrat. (Iohannis zâmbește) Dacă vreți să ne spuneți (Iohannis încă zâmbește)"

După proba la matematică, a urmat cea de engleză, pentru că funcția de președinte are în atribuții politica externă, deci numeroase discuții cu șefii altor state.

Reporter: „How do you plan to negotiate for Romania to be included in visa waiver program?”

Viorica Dăncilă: „Vă răspund în română, că nu vreau să ducem în derizoriu această discuție. Credeți-mă că aș fi putut să răspund și în engleză”.

Klaus Iohannis: „E destul de anevoios să discuți cu un coleg prin intermediul traducătorului. Este foarte indicat ca președintele să cunoască măcar o limbă de circulație internațională"

Punctele fierbinți din societatea civilă, în ultimii ani, au fost însă cu totul altele.

Legile justiției făcute de majoritatea PSD-ALDE au scos sute de mii de români în stradă, dar Viorica Dăncilă susține că nu era nici parlamentar, nici premier, că atare nu poate fi făcută vinovată.

Pe de altă parte, Klaus Iohannis susține că a blocat mare parte din modificările controversate.

Klaus Iohannis: „Am trimis legile justiției la CCR, la Parlament, am cerut un punct de vedere al Comisiei de la Veneția. Am reușit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiției”.

Reporter: „Vă asumați asaltul asupra justiției?”

Viorica Dăncilă: „Nu îmi asum aceste lucruri, nu ați văzut premierul Viorica Dăncilă facând un asalt asupra justiției"

Un moment extrem de criticat de partenerii europeni, dar și de statele arabe, a fost cel în care Viorica Dăncilă, prim-ministru la momentul respectiv, a anunțat că va muta ambasada Israelului de la Tel Aviv la Ierusalim.

Nu era în sarcina Guvernului, dar o va face dacă va ajunge președinte, susține ea, chiar dacă decizia a fost deja taxată chiar și de Consiliul de Securitate al ONU.

Viorica Dăncilă: „Eu cred că atâta timp cât partenerul nostru strategic, SUA, a mutat ambasada, puteam și noi să avem aceeași inițiativă și să mutăm ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim”.

Klaus Iohannis: „Pot să clasific aceste demersuri drept un diletantism care ne-a dăunat foarte grav. Suntem împreună cu partenerii europeni că nu se poate pentru că nu s-au îndeplinit condițiile”.

În cele două ore și jumătate, fiecare candidat și-a etalat realizările. Întrebați de eșecuri...

Reporter: „Opt spitale regionale, niciunul construit, 185 km autostradă, 29 inaugurări, 2.500 de grădinițe promise, mai puțin de 50 construite”.

Viorica Dăncilă: „N-am spus că am avut o guvernare perfectă, am spus că am avut o guvernare eficientă și că mai aveam încă un an până la terminarea guvernării astfel încât să ne achităm de promisiunile făcute"

Klaus Iohannis: „Cred că aș comunica mai mult. Poate partea de comunicare nu a ajuns inca la nivelul astept sau optim”

Peste 18 milioane de români sunt așteptați să aleagă între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, duminică, 24 noiembrie.