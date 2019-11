Cum se calculează aria cercului. Răspunsul dat de cei doi candidați, Dăncilă și Iohannis

Cei doi candidați din turul 2 al alegerilor prezidențiale, Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis, au fost întrebați, marți, dacă știu care este formula de calcul a ariei cercului.

Prima care a fost întrebată de jurnaliști despre această formulă a fost șefa PSD, după ce a recunoscută că - în trecut - a dat meditații la matematică.

Cu toate acestea, fostul premier nu a știut să ofere răspunsul corect.

Jurnalist: Cum se calculează aria cercului, dacă ne puteţi spune...

Viorica Dăncilă: ”Raza la pătrat”.

Jurnalist: E PI x raza la pătrat.

Viorica Dăncilă: ”PI ori raza la pătrat. Am dat meditaţii la matematică şi credeţi-mă că am putea ... dacă aveți timpul liber, să veniți alături și să vedem cine știe matematică. Sunt inginer, credeți-mă, toți inginerii din România fac până în anul 3 de facultate matematică. Eu am făcut facultatea 5 ani de zile și contrat celor afirmate în spațiul public am terminat, totuși, cu media 9.”

La rândul său, Klaus Iohannis a fost întrebat în dezbaterea pe care a organizat-o separat de Viorica Dăncilă, dacă vrea să dea un răspuns la această întrebare privind aria cercului.

Șeful statului, care a fost profesor de fizică, nu a scos niciun cuvânt, preferând să ... râdă.