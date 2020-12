Zeci de președinți de secții de votare din țară au demisionat de teama Covid-19

Criza sanitară creează tot felul de situații delicate înaintea scrutinului de duminică. Zeci de președinți de secții de votare din țară au cerut să fie înlocuiți, de teama că s-ar putea îmbolnăvi.

Unii dintre ei fac parte din categoriile de risc sau au rude care sunt deja infectate, așa că nu pot fi prezenți în secții duminică. În locul lor au fost desemnate în cel mai scurt timp alte persoane, astfel încât procesul de vot să nu fie perturbat.

În județul Arad, 55 de persoane au cerut să fie înlocuite din funcția de președinte de secție de votare și alți 61 de oameni au anunțat că nu vor putea fi locțiitori. O parte dintre ei spun că nu pot participa din cauza pandemiei: unii s-au îmbolnăvit între timp sau sunt contacți direcți ai unor persoane infectate.

Vida Golovescu, locțiitor secție de votare: „În data de 2 decembrie, soțul meu a avut simptome de covid și ne-am autoizolat la domiciliu și am sunat la BEJ să întreb ce să fac. Răspunsul a fost că mă pot suspenda când am rezultatul testului. Până acum nu am primit rezultatul, adevărul e că ne asumam niște riscuri, asta este, le cunoaștem și poate cei care au renunțat nu au mai dorit, s-au speriat”.

Bradin Virgiliu Flavius, locțiitor președinte Biroul Elctoral de Circumscripție nr. 2 Arad: „Au fost și motive care au avut legătură directă cu pandemia în care ne aflăm. Fiind mai mulți, aproximativ 20 de persoane care fie erau în izolare prezentând simptomele bolii, fie erau în carantină că au fost contacți direcți, majoritatea cazurilor au vizat alte motive”.

Cosmin Stana, președinte secție de votare: „Sigur că există riscuri în tot cea ce privește activitatea în procesul electoral, eu unul nu simt că aș avea niște probleme, cunosc riscurile, mi le asum, consider că fiecare persoană își calculează și știe ce are de făcut pentru binele lui propriu”.

În județul Buzău, peste 50 de președinți sau locțiitori ai secțiilor de votare și-au înaintat demisiile în ultimele zile. Cei mai mulți dintre cei care s-au retras fie sunt infectați cu coronavirus, ei sau familiiele lor, fie se tem să nu se infecteze.

Marian Oprea, purt.cuv. BEJ Buzău: „Au fost depuse 53 de cereri de demisie de către președinții și locțiitorii desemnați din următoarele motive: fie au fost detectați pozitiv cu Sars-Cov-2, fie au membri ai familiei aflați în izolare și în carantină, lucru care a determinat depunerea acestor cereri. Au fost și situații ale unor președinți care, datorită faptului că au boli cronice și de teama de a nu se infecta au renunțat la funcțiile în care au fost desemnați tocmai pentru a evita orice risc.”

Cei care au renunțat la aceste funcții au fost înlocuiți prin tragere la sorți. Pentru participarea la procesul de votare un președinte de secție poate primi 1250 de lei.