„România, te iubesc!”, gata de un nou sezon. Rareș Năstase prezintă, azi, de la 18, reportajul „Ursul păcălit de oameni”

Cum poate rezolva România problema urșilor, din cauza cărora mulți oameni evită să meargă la munte, aflăm de la Rareș Năstase.



„Este este o problemă pe care, din păcate, autoritățile noastre au lăsat-o așa, nesupravegheată, monitorizată. Avem o populație de urși destul de mare. Se spune că suntem undeva la 40% din efectivele de urși ale Uniunii Europene. Deci doar Rusia, care este destul de mare, o țară cu întinde re vastă, are mai mulți urși decât noi. Așadar, avem mulți urși și autoritățile au sperat că dacă, deși avem mulți urși și din 2016 am sistat vânătoarea la urs lucrurile vor fi fără probleme. Se vor desfășura situații absolut normale, ursul va rămâne în pădure. În același timp, prin tot ce am făcut noi, oamenii de-a lungul timpului, asta cred că nu avem mulți urși, neapărat este este. În anumite zone se spune că trece de efectivul optim, adică de zona, habitatul lui lui”, a spus Rareș Năstase, în cadrul Știrile ProTV.

Legi neclare



„Culesul de fructe de pădure masiv. Da, noi mergem și luăm fructe din din pădure, fructe de pădure și le trimitem în Italia, în alte țări, să facă de acolo specialități din ele, tot felul, defrișările ș.a.m.d. El este un un animal extrem de inteligent, extrem de oportunist. Și el s-a învățat cu omul. Adică dacă omul a intrat lui în habitat și l-a cunoscut, l-a văzut, el s-a adaptat. Ursul este în vârful lanțul lanțului trofic. El nu vede prea mulți dușmani în jurul său”.



„Nu i-am mai lăsat pe vânători să vâneze, da, alte țări vânează Finlanda, Suedia, Slovenia ș.a.m.d. Au găsit portițele, sunt ONG-uri, sunt reprezentanți ai unor asociații care spun că vânătoarea poate fi o soluție, dar nu singura soluție. Aici e o întreagă discuție și plecăm și de la legi neclare”, a mai spus Rareș Năstase.

Emisiunea integrală are loc astăzi, de la ora 18:00, pe ProTV.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: