”Dynamic Front 25”. Exercițiu NATO de amploare în Finlanda cu muniţie reală. Printre participanți se numără și țara noastră

Exerciţiul se desfăşoară în nordul Laponiei şi face parte din ”Dynamic Front 25” - cel mai mare exerciţiu de artilerie al NATO organizat vreodată în Europa - şi constă în exerciţii de tragere atât în Finlanda, cât şi în Estonia, Germania, România şi Polonia.

Aliaţii din cadrul NATO se antrenează - pentru prima oară - în tiruri de artilerie la scară mare pe teritoriul finaldez, la mai puţin de 200 de kilometri de frontiera cu Rusia.

????Finland | #DynamicFront exercise trains @NATO’s ability to share fire missions from the Arctic to the Black Sea.

Through long-distance fires, the Alliance builds unit readiness in a complex joint, multi-national environment.#StrongerTogether to #DeterAndDefend ???? pic.twitter.com/zUAoIxTLT9