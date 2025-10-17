„Rezervații pentru combinații”, un nou reportaj semnat de Rareș Năstase, duminică, la România, te iubesc!

Duminică, de la ora 18:00, la România, te iubesc!, Rareș Năstase prezintă o nouă anchetă despre modul în care sunt administrate ariile naturale protejate din România și despre pericolele reale care amenință patrimoniul verde al țării.

România este una dintre puținele țări din Europa cu păduri virgine, pajiști tradiționale, râuri neatinse și ecosisteme spectaculoase, iar de doi ani, un consorțiu lucrează la inventarierea acestor suprafețe, într-un proiect finanțat prin PNRR și coordonat de Ministerul Mediului. Uniunea Europeană solicită României ca 10% din suprafața țării – aproximativ 2,3 milioane de hectare – să fie încadrată ca zonă cu protecție strictă.

„Demersul poate fi considerat cea mai ambițioasă promisiune de mediu a țării din ultimii 30 de ani. Statul român poate arăta Europei că are un interes real să își conserve un patrimoniu verde, de invidiat. O șansă prin care să punem cu adevărat în ordine în modul cum se face protecția naturii, în România. Altfel, în acest moment, se protejează în purul stil românesc, adică există multe tertipuri și modalități, derogări, prin care se taie păduri, ori se construiește și sunt afectate iremediabil ecosisteme, în arii și situri teoretic cu protecție. Inventarul la care se lucrează acum poate asigura o protecție reală. Dacă se dorește. Altfel, va fi doar o conservare de fațadă și post-factum. Ca un parastas ecologic, cu fonduri europene”, spune Rareș Năstase.

În prezent, deși pe hârtie există vaste zone protejate, în practică exploatările forestiere și intervențiile masive continuă. Nu ratați duminică, de la 18:00, o nouă ediție România, te iubesc!. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













