Mii de oameni au venit la spectacol, mai ales că intrarea a fost gratuită, iar atmosfera bună – garantată.

150 de toboșari au cântat la unison piese celebre de la AC/DC, Queen sau Bon Jovi. Cei mici au ținut ritmul cu bateriștii experimentați.

Copii: „Foarte bine!” (...)

„A fost ușor. Mai mult îmi iau emoțiile, mai ales dacă sunt nervos, cânt.” (...)

„E super tare. Cântam la pian și m-am săturat că era plictisitor și am făcut ceva mai tare!”

S-au strâns mii de oameni ca să asculte live uriașa orchestră de toboșari.

Spectatori: „Este foarte electrizant, se ridică pielea, avem pielea de găină de la emoții, copiii chiar învață ritmul, să se sincronizeze, noi îl susținem pe Vladi!”

„Un eveniment extraordinar. Venim cu noi susținători, își susține frățiorul care va cânta acolo.”

„Ne place, ne place zgomotul! Foarte talentați. Un eveniment superb.”

„E foarte frumos. Nepotul meu. Foarte mândră.”

Unii dintre micii toboșari au trăit momentul lor de glorie, cu o interpretare solo.