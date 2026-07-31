„În faţa acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaştere, mai mult dialog, mai multă toleranţă”, a completat şeful statului.

Mesajul a fost prezentat de către Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, în cadrul ceremoniei organizate la Memorialul Victimelor Holocaustului din Bucureşti.

„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor ucişi, deportaţi şi persecutaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii şi a discriminării. Genocidul comis împotriva acestora este o rană adâncă în istoria Europei şi una dintre cele mai cumplite tragedii din trecutul comunităţii rome din România”, se arată în mesajul preşedintelui.

Nicuşor Dan spune că „persecuţia şi marginalizarea nu au început odată cu regimul nazist, ci au constituit realităţi dureroase, perpetuate de-a lungul timpului”.

După încheierea războiului, trauma deportărilor şi a genocidului a continuat să marcheze vieţile supravieţuitorilor şi ale urmaşilor lor, o suferinţă pe care aceştia au îndurat-o adesea în tăcere, mai arată el.

„Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut şi puţin dezbătut în spaţiul public contemporan. În acest context, educaţia are un rol esenţial în transmiterea corectă a informaţiilor despre Holocaust, despre crimele comunismului şi despre perioada de robie. Avem obligaţia de a ne asigura că tinerii înţeleg trecutul, disting adevărul de minciună şi resping ura şi xenofobia, contribuind astfel la clădirea unei societăţi ancorate în dreptate şi solidaritate”, subliniază preşedintele.

Astfel, adaugă el, integrarea deplină a romilor şi eradicarea inegalităţilor sunt responsabilităţi pe care le împărtăşim cu toţii într-o democraţie fundamentată pe respectarea drepturilor omului.