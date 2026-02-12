Oprea susține că a rostit cuvinte care au fost interpretate greșit și că nu a avut niciodată intenția de a compara „reforma” premierului Ilie Bolojan cu „cea mai mare crimă a umanității, Holocaustul”. Lideri PNL și USR i-au cerut demisia din funcție.

Oprea: „Nu am vrut să compar reforma cu Holocaustul”

„Am rostit niște cuvinte care au fost interpretate greșit. Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din lume amintiri dureroase, îmi cer scuze. Departe de mine gândul de a compara o «reformă» (am pus ghilimele pentru că scopul unei reforme nu trebuie să fie acela de a tăia un număr de posturi, ci de a modela, transforma, schimba un mod de a face lucrurile cu unul mai bun, mai performant, mai eficient) cu cea mai mare crimă a umanității, Holocaustul, când au murit peste șase milioane de evrei”, a scris, joi, pe Facebook, Ștefan Radu Oprea.

Acesta susține că scopul cuvintelor tari pe care le-a folosit a fost acela de a atrage atenția asupra unei alte idei.

„Dacă dezumanizăm în discursul public folosind cifre și statistici, uitând că în spatele lor sunt ființe umane cu trăiri, dorințe, responsabilități, probleme personale, legături sociale din care derivă alte responsabilități, contracte de împrumuturi la bănci și așa mai departe, riscul de a crea tensiuni sociale este foarte mare”, a mai scris Ștefan Radu Oprea.

„Nu vreau să fiu un număr”

Acesta susține că „exemplul dat este unul care a îngrozit omenirea, dar conceptul rămâne și se aplică și la o scară mai mică atunci când folosim ca scuză cifrele și nu ținem cont de oameni”.

„Așa cum sunt definite «reformele» astăzi, ele nu țin cont de performanța individuală a fiecăruia dintre noi, de nivelul de pregătire sau de implicare în activitatea de serviciu. Ele au ca țintă doar a da afară un număr de oameni. Iar eu refuz să fiu un număr sau să gândesc despre oameni în acești termeni. Cred, de asemenea, că niciunul dintre noi — indiferent dacă lucrează la stat sau în mediul privat — nu ar trebui să accepte ca șefii să îl privească doar din perspectiva costurilor, și nu a valorii adăugate prin munca sa”, a mai declarat secretarul general al Guvernului.

Ștefan Radu Oprea crede că se pot găsi soluții pentru a reduce valoarea fondului de salarii fără a crea tensiuni sau a-i jigni pe cei care nu se pot apăra.

Reduceri de cheltuieli la SGG

„De altfel, am făcut acest lucru la Secretariatul General al Guvernului, având o scădere a cheltuielilor cu salarizarea de 6% în 2025 față de anul anterior, urmând ca anul acesta să mai avem o reducere de 4% pentru a ne încadra în obiectivul convenit în coaliție. Am făcut acest lucru împreună cu colegii din SGG, discutând cu ei, ascultându-i și înțelegându-i. Asta nu înseamnă că nu știu să fiu critic și să iau măsuri cu cei care nu performează, dar încerc să fiu corect”, a mai transmis Oprea.

Miercuri, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului și de la Secretariatul General al Guvernului, social-democratul Ștefan Radu Oprea a declarat la HotNews: „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz (...) Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi”.

Reacții dure din partea PNL și USR

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a scris, tot pe Facebook, că „într-un exces grav de ignoranță, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu AUSCHWITZ”.

„A devenit un obicei frecvent ca politicieni inculți, ignoranți și impertinenți să relativizeze sau să ultrajieze memoria victimelor regimurilor criminale. Lista este lungă. Dar când îți acoperi incompetența și populismul cu o comparație legată de victimele Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa este demisia. Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece”, a afirmat Alexandru Muraru.

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a afirmat că „Radu Oprea nu e vreun prost care nu realizează ce spune”: „Îi cer public lui Radu Oprea să se retragă. Dacă n-a putut să retragă ce a spus, trebuie să se retragă din locul în care a spus enormitatea: din funcția publică. Dacă faci comparație între exterminare și concediere, dar nu realizezi foarte repede cât de jos ai coborât, trebuie să te dai jos rapid din funcția publică”.

Seidler a adăugat că scuzele sunt „doar parțial credibile”, întrucât „răul absolut nu poate fi banalizat”.