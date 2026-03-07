Corespondent PROTV: „Autorizate de un judecător de drepturi și libertăți, perchezițiile, 24 la număr, sunt pe terminate, iar cei mai importanți protagoniști ai acestei investigații sunt deja în biroul procurorului anchetator, unde vor trebui să dea explicații.

Procurorii DIICOT, care au lucrat în acest caz, împreună cu ofițerii Direcției de Combatere a Crimei Organizate, vorbesc despre acuzații foarte grave, de la constituirea de grup infracțional organizat la trafic de persoane, proxenetism și, mai ales, spălare de bani, totul plecând de la denunțul unei tinere din Capitală, care s-a plâns că este exploatată la acest club de noapte din centrul Capitalei, acolo unde ar fi fost ademenită de o presupusă fundație, sub pretextul că va presta doar dansuri. Însă, odată ce a ajuns acolo și după ce a semnat contractul, spune tânăra în denunț, ar fi fost obligată să se prostitueze.

Și așa s-ar fi întâmplat cu alte zeci de persoane. Așa că au intrat pe fir anchetatorii de la Crimă Organizată. Au plasat în zonă inclusiv un investigator sub acoperire, care o vreme îndelungată s-a comportat ca un client veritabil, de la intrarea în club, cu plata taxei ce i s-a cerut, până la întâlnirea acestor fete și consumarea amarului pentru bani. Iar în final, lucrurile i-au determinat pe procurori să ceară aceste autorizații de percheziție și să îi aducă la audieri pe cei vizați de aceste suspiciuni, între ei, inclusiv patronul clubului, un personaj cunoscut în lumea showbiz-ului, pentru că el figurează și ca actor de filme. El, de altfel, a fost adus cu mandat de jandarmii de la Brigada Specială de Intervenție, după ce i-a fost percheziționată locuința. Aici, la sediul DIICOT, cel puțin deocamdată, pare nedumerit.

Nu știe ce i se întâmplă, nu știe ce acuzații i se aduc, așa că, cel puțin până în acest moment, înainte de a intra la audieri, nu a făcut absolut niciun comentariu cu referire la aceste suspiciuni. Și pentru că tot vorbim despre acuzația de spălare de bani, procurorii DIICOT spun că această grupare constituită în jurul acestui club de noapte, unde au ajuns, de-a lungul ultimilor ani, zeci, sute, poate chiar mii de clienți, s-ar fi creionat câștiguri fabuloase. O primă estimare, după verificarea conturilor bancare prin care au fost plimbate aceste sume de bani, vorbește despre câștiguri de aproape 4 milioane de euro. Așadar, se anunță o după-amiază arzătoare aici, la DIICOT. Suspecții sunt în fața anchetatorilor, trebuie să dea explicații. Au fost aduși, de altfel, și martori din acest dosar, angajați ai clubului, iar spre finalul zilei cu toții vor afla ce li se va întâmpla în orele următoare.

Nu este exclus ca unii dintre cei suspectați de aceste acuzații grave să se aleagă inclusiv cu ordonanțe de reținere.”