Morminte profanate de minori, într-un cimitir din Arad. Opt monumente funerare au fost distruse

03-11-2025 | 14:16
Morminte distruse Arad
Poliția Română

Mai multe morminte au fost găsite distruse în localitatea Pilu din judeţul Arad, iar poliţiştii suspectează patru tineri, toţi minori. Trei dintre ei au fost reţinuţi pentru 20, respectiv 24 de ore.

Claudia Alionescu

”La data de 1 noiembrie 2025, poliţiştii din Pilu au fost sesizaţi despre faptul că, în cimitirul catolic de la marginea localităţii, au fost distruse opt monumente funerare. Din cercetări, a reieşit că fapta a avut loc în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Distrugerile constau în smulgerea şi punerea la pământ a patru monumente funerare, ruperea unui monument şi aruncarea acestuia pe marginea drumului naţional, ruperea în două a unui alt monument şi ruperea crucii altor două monumente”, a transmis IPJ Arad.

În urma cercetărilor, au fost identificaţi patru tineri, toţi din localitatea Pilu, minori, bănuiţi de comiterea faptei.

Doi dintre aceştia au fost reţinuţi pentru 20 de ore, iar un al treilea, pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal întocmit pentru profanare de morminte.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 03-11-2025 14:16

