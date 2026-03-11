Liderii Cartel ALFA susţin că este ”profund îngrijorător” că situaţia a fost lăsată să escaladeze până la forme de protest extreme. Totodată, Confederaţia Cartel ALFA îşi exprimă solidaritatea cu cei 50 de mineri ”forţaţi” să declanşeze greva foamei.

”Faptul că lucrătorii se văd nevoiţi să recurgă la greva foamei pentru a fi ascultaţi arată gravitatea crizei sociale din sectorul energetic şi lipsa unui dialog real şi eficient între autorităţi, conducerea companiei şi reprezentanţii salariaţilor”, afirmă reprezentanţii Confederaţiei Cartel ALFA, miercuri, într-un comunicat de presă.

Potrivit sindicaliştilor, decizia angajaţilor de a intra în greva foamei vine în contextul în care aproximativ 1.500 de angajaţi ai companiei, încadraţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, mulţi dintre ei lucrând de peste trei ani în cadrul societăţii, riscă ”în mod abuziv” să rămână fără loc de muncă începând cu 1 aprilie.

”După ce au fost lăudaţi pentru rolul lor în stabilitatea energetică a României, aceiaşi oameni sunt acum abandonaţi, fără garanţii sociale şi fără un plan real pentru viitor. Această situaţie reprezintă rezultatul unei gestionări defectuoase a procesului de tranziţie energetică. Este responsabilitatea statului român să asigure o tranziţie justă, în care investiţiile în tehnologii noi şi proiecte industriale să meargă mână în mână cu protecţia locurilor de muncă şi cu sprijin real pentru salariaţi”, mai arată sindicaliştii Cartelului ALFA.

Reprezentanţii acestei confederaţii solicită Guvernului României şi Ministerului Energiei să deschidă de urgenţă un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor şi să identifice soluţii concrete pentru evitarea unei crize sociale majore.

”Există fonduri europene şi soluţii tehnice pentru modernizarea şi transformarea industriei energetice. Ceea ce lipseşte este voinţa politică de a pune oamenii şi comunităţile înaintea calculelor birocratice şi a profitului. Nu acceptăm ca tranziţia energetică să se facă, în mod abuziv, pe spatele oamenilor care au ţinut sistemul energetic al ţării în funcţiune”, au precizat sindicaliştii Cartelului ALFA.