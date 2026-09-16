A supraviețuit, dar este în comă profundă la spital. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv un accident sau o tentativă de suicid. Totuși, apropiații victimei spun că bărbatul nu avea niciun motiv să-și facă rău.

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Bărbatul, rănit grav la cap, a fost găsit de sora sa, într-o pădure din comuna Holboca, la marginea Iașiului. Femeia a sunat la 112, iar o ambulanţă l-a dus de urgenţă la spital, unde a fost operat. Dar starea sa rămâne deosebit de gravă, spun medicii.

Angelica Hristea, director SAJ Iași: A fost înregistrat un apel cod roșu pentru pacient cu plagă împușcată. Echipajul cu medic a plecat la caz, a ajuns destul de greu într-o pădure și au găsit un pacient cu plagă împușcată parietală, comatos l-au intubat și transportat la spital.

La faţa locului au ajuns anchetatorii, care au adus și un câine de urmă. Încearcă sa lămurească ce s-a întâmplat în pădure şi cum a ajuns arma în posesia bărbatului.

Radu Irimia, avocat Baroul Iași: Din informațiile de până acum, arma respectivă s-a descărcat accidental și lăsăm organele să își facă datoria. Nu avea niciun motiv să recurgă la un gest suicidal, situația sa juridică era cât se poate de bună, în contextul în care afacerile îi mergeau din plin, nu s-a certat cu nimeni, nu avea cum să facă un gest necugetat.

În vară, bărbatul a fost achitat definitiv, într-un proces în care era acuzat de tulburarea ordinii publice și de ultraj. În trecut însă, a executat 4 ani de închisoare în Italia, unde a fost, potrivit presei italiene, lider al grupării interlope „Brigada”, prima grupare interlopă românească condamnată de o instanță italiană. El fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracţional organizat.