266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre. De aproape șase ori mai multe decât în urmă cu doi ani.

În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de trei zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini.

Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții.

Aceste imagini au fost înregistrate de biologii de la ONG-ul Mare Nostrum. Specialiștii au mers trei zile pe mare, într-o expediție, de la Capul Midia până la Vama Veche, la 12 mile de țărm, să afle câți delfini mai sunt în apele teritoriale românești.

Marian Paiu – director executiv ONG Mare Nostrum: "Ca și număr de observații am înregistrat relativ puține + 61 de de exemplare pe care le-am observat, îmbucurător este că am văzut toate cele 3 specii, ceea ce nu s-a întâmplat în 2025 spre exemplu. Vorbim despre o îndepărtare a delfinilor din zona de nord vest a mării negre poate pe baza acestor zgomote pregnante. Focusându-ne pe această suprafață tocmai datorită incidentelor problemelor cu care ne-am fi putut confrunta datorită dronelor și minelor”.

În timp ce în larg au fost observați puțini delfini, pe plaje numărul eșuărilor a atins un număr record.

George Tudorache – voluntar ONG Mare Nostrum: "Anul acesta până în prezent am înregistrat 266 de eșuări, este anul cu cele mai multe eșuări înregistrate de când facem aceste monitorizări. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 – 45, practic am observat o dublare, iar anul acesta cumva eşuările au explodat. O cauză exactă nu am putut să o determinăm, din pricina faptului că majoritatea cazurilor care au ajuns la mal au fost stadii avansate de descompunere. Dintre cazuri au fost observate semne de prindere în plasa de pescuit, fie tăieturi sau fie plasa prinsă pe corp. "

Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști. Iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodari, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării.

Și biologii din Istanbul au făcut vara aceasta un recensământ al mamiferelor, în Marea Marmara și în partea de vest a sectorului turcesc al Mării Negre. În Marea Marmara a fost înregistrate cel mult 732 de exemplare și 13 eșuări. În Marea Neagră – partea turcească - au fost 9 animale eșuate, iar în zona dinaintea Bosforului au fost observați 63 de delfini.