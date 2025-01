Tânără de 19 ani, rănită grav într-un accident pe o șosea acoperită de polei, în Bistrița-Năsăud. S-a izbit de un microbuz

Tânăra a rămas blocată în mașina distrusă. După intervenția pompierilor de la descarcerare, a fost dusă de urgență la spital.

Accidentul s-a petrecut joi dimineață, în localitatea Sigmir. Șoferița mai avea 40 de kilometri până să ajungă acasă. A intrat în depășirea unei mașini, deși strada era acoperită cu gheață.

Martor: „Eram în spatele lor cam la 50 de metri și a intrat pe contrasens automobilul ăsta negru și s-a izbit în duba asta albă. Venea pe contrasens și cred că, de la condițiile meteo, a fost polei pe drum, pe carosabil, și s-a întors. Am fost să mă uit. Era în stare foarte gravă.”

Tânăra a fost găsită de salvatori conștientă, blocată în vehiculul distrus.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU BN: „Aceasta a fost extrasă rapid și predată echipajului de terapie intensivă mobilă. Prezenta multiple leziuni și traumatisme, a fost încadrată ca fiind de cod roșu.”

Localnică: „Am auzit când s-au lovit, bubuitura, și am ieșit afară. După aceea am văzut salvarea, pompierii, poliția. Din câte am înțeles, doamna ar fi fost de vină. A pierdut controlul, s-a învârtit în mijlocul drumului și a intrat în domnii.”

Șoferul microbuzului, un ucrainean în vârstă de 30 de ani, și alți doi pasageri au scăpat nevătămați.

Conducătorul auto a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero.

Șoferița a fost transportată de urgență la spitalul din Bistrița, în stare critică. Poliția cercetează accidentul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: