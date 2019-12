Viorica Dăncilă are o nouă coafură. Cum i s-a schimbat viața după plecarea din fruntea PSD

Viorica Dăncilă a renunțat la coafura adoptată în perioada în care a condus Executivul.

Fostul premierul a mers miercuri seara la ședința Comitetului Executiv Național al PSD cu părul prins lejer, într-o coadă. Întrebată de ce și-a schimbat look-ul, fosta șefă a PSD a răspuns: „Nu e o schimbare de look, mi-am prins părul mai lejer.”

Reporter: Aveți o schimbare de look...

Reporter: Ați renuntat la coc!

Viorica Dăncilă: O să îmi mai fac și coc... Ne mai schimbăm,nu?

Reporter: Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de când nu mai sunteți șefa PSD?

Viorica Dăncilă: Am fost mereu om normal... normalitate să mergi în mall... am discutat cu oamenii, îmi place să stau între oameni. Acum am mai mult timp liber.

Fostul lider PSD a purtat coc în toată perioada în care fost prim-ministru și apoi candidat al PSD la prezidențiale.