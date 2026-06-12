Meteorologii au prelungit până vineri seara Codul galben de vreme rea pentru sudul țării și litoral. În tot acest timp, la mare altitudine a continuat să ningă.

La Cucuieți, în comuna Dofteana din Bacău, un pârâu blocat de aluviuni, afluent al râului Trotuș, a rupt tot ce a întâlnit în cale. Crengile frânte de vijelie s-au adunat în dreptul unui podeț și au ațâțat șuvoaiele.

Viiturile au distrus drumuri locale

Apele au distrus drumul. Mulți au rămas în case, de frică.

Bărbat: „La înălțimea asta, ia uitați-vă, are 1,5 metri. Până aici a fost.”

Și în comuna alăturată, Dărmănești, apa a năvălit în multe gospodării. Au venit în ajutorul oamenilor, pompierii cu motopompele.

Localnic: „A intrat în curte, la cai, la animale, peste tot..."

Furtunile au lovit mai multe județe

A fost rău și în Drăgănești-Olt. În doar câteva minute, o ploaie torențială a transformat străzile orașului în râuri de noroi.

O furtună de o violență extremă a lovit și județul Suceava. Din cer au căzut bucăți mari de gheață. Unii șoferi și-au părăsit autoturismele și au căutat adăpost sub copacii de la marginea drumului.

La Piatra Neamț, furtuna a fost însoțită de rafale puternice de vânt.

Iar în Florești, județul Cluj, după o ploaie torențială, a cedat canalizarea.

Și în Drăgășani, Vâlcea, a plouat cu tunete și fulgere.

Localnică: „Nu se vedea nimic, ploua foarte tare. Deci nu se vedea de la blocul nostru blocul acesta."

Ploile au afectat școli și locuințe

Bucăți de acoperiș smulse de vântul puternic au fost azvârlite peste mașini, la zeci de metri distanță.

Localnic: „Suntem acolo, inundați, s-a prelins pe aici, pe hol, holul tot, în bucătărie, pe balcon. Acoperișul a căzut instant, nu am știut în ce parte s-o luăm."

La Sărulești, în județul Buzău, apa a intrat și în școala din localitate. 60 de elevi nu au mers astăzi la cursuri.

Temperaturile au scăzut atât de tare încât la Vârful Omu, la 2500 de metri altitudine, a nins iar. Dacă ieri erau zece grade, astăzi au fost zero.