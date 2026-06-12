Anunțată în urmă cu 3 ani, modernizarea Transfăgărășanului întârzie. Nici măcar studiul de fezabilitate nu este gata.

Transfăgărășanul a fost redat circulației puțin după ora prânzului, când primii turiști curioși au putut porni cu mașinile de la Bâlea Cascadă spre Bâlea Lac. Deși ploaia și norii nu au lipsit, priveliștea i-a bucurat enorm pe vizitatori.

Turistă: „Suntem din Spania, din Barcelona și călătorim prin toată România. E un noroc chior pentru noi.”

Corespondent PROTV: „Cum a fost zăpada?

Tânăr: Rece. Rece, da. Mie îmi place frigul."

Turist: „Condițiile meteo nu sunt atât de bune astăzi, dar drumul este perfect, extraordinar."

Turist: „Sunt foarte fericit că drumul e deschis. Pot să trec peste munți și am o priveliște frumoasă."

Fericiți că vor avea mai mulți clienți, cabanierii din Munții Făgăraș așteaptă modernizarea drumului, care le-ar prelungi, practic, sezonul.

Alexandra Cofaru, administrator cabană: „Ne-am bucura ca drumul să fie mai mult deschis în timpul anului, pentru că este o comoară a României, acest lac."

Anunțată în urmă cu 3 ani, modernizarea Transfăgărășanului se amână. Nici măcar studiul de fezabilitate nu e gata. Termenul inițial de finalizare era septembrie 2025, dar a fost prelungit, pentru ca proiectantul să poată face foraje pentru realizarea documentației. Asemenea lucrări trebuie însă aprobate de autoritățile de mediu.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Așteptăm acum ca Ministerul Mediului să ne furnizeze aceste acorduri de mediu, în baza cărora se pot face studiile și proiectarea."

După modernizare, Transfăgărășanul va avea mai multe locuri de parcare, zone de belvedere și panouri informative, astfel încât turiștii să știe de la poalele muntelui ce condiții îi așteaptă la altitudine.