Preventiv, câteva familii au plecat la rude. Cota de inundație a fost depășită cu 40 de centimetri.

Pompieri, polițiști și jandarmi au monitorizat situația și au lucrat la un dig din saci cu nisip. Pentru moment, hidrologii mențin codul galben pe acest curs de apă.

Putna a început să se umfle spre dimineață după ce râul a venit învolburat din nord-estul țării. În Vrancea, la Mircești, oamenii au primit pe telefoanele mobile un mesaj de avertizare emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Corespondent ȘtirileProTV: "Noaptea trecută, la ora 1, când a sosit mesajul RO-Alert, oamenii au venit aici şi mi-au spus că acest câmp era verde. Peste doar câteva ore, toată întinderea a fost acoperită de ape."

La volumul mare de apă care a venit pe cursul râului Putna au contribuit mult și ploile.

Dănuț Cristian, primarul comunei Vânători, județul Vrancea: ”Sunt unele gospodării predispuse să fie afectate. A fost depășită cota de inundație, dar nu a revărsat nicăieri. O mamă cu trei copii s-a dus către școala din localitate, acolo le-am asigurat noi toate condițiile."

În comunele Vânători și Biliești au fost mobilizați polițiști, jandarmi și pompieri, iar garnizoana de la Focșani a pregătit militarii să intervină, la nevoie. În cursul nopții au fost instalate panouri mobile din aluminiu pe o distanță de 500 de metri și au fost umpluți 2000 de saci cu nisip.

Marius Iorga, prefectul județului Vrancea: "Hidroelectrica gestionează cele două baraje de la Călimănești și Movileni și, dacă uzinau după ora 12 noaptea, aveam un risc."

Debitul râului Putna este foarte mare, apa e de-a dreptul furioasă. Acolo, în spatele meu, după dig, vedeţi mai multe case. Unii oameni au preferat să plece, alţii au rămas, chiar dacă risca să vină viitura peste ei.

La această oră, toate persoanele care au fost evacuate s-au întors la casele lor. Ploi însemnate cantitativ sunt anunţate, în schimb, începând de joi, în aceleași regiuni.