În Satu Mare, după prânz, un termometru poziționat la soare arăta 45 de grade Celsius. La umbră erau 37, dar cei nevoiți să iasă afară nu au simțit diferența.

Femeie: „Parcă nu poți să respiri, irespirabil aerul parcă. În mașină aer condiționat, acasă aer condiționat.”

Bărbat: „La vârsta mea, cam greu... Am ieșit să îmi achit datoriile.”

În cele trei județe aflate sub cod roșu de caniculă, Satu Mare, Bihor și Arad, camioanele nu au avut voie să circule de la prânz până seara, la ora 20.

Au fost exceptate doar transporturile vitale, cum ar fi cele de persoane, animale sau hrană și apă. Cei care au ignorat restricția au fost amendați cu o mie de lei.

Reporter: „De ce nu v-ați oprit?”

Șofer: „Păi am venit aici pentru că am dus asfalt și cum să rămân acolo?”

În jurul orei 15:00, în vestul țării, unde este cod roșu, temperaturile resimțite au variat între 40 și 41 de grade Celsius. Dar a fost arșiță și în alte zone. La Lugoj se simțeau tot 41 de grade, iar la Timișoara, 40.

Femeie: „Se simte năprasnic. Apă rece, ieșim. Stăm la răcoare, mai pornim aerul și încercăm să limităm drumurile.”

Unii s-au descurcat greu și în interior. Într-un cămin studențesc din Timișoara, unde nu este aer condiționat, câțiva tineri au pus folii pe ferestre ca să oprească razele soarelui.

Student: „Abia rezistăm. E greu să înveți, să te relaxezi, chiar și să dormi.”

Pentru că localnicii aveau probleme mari cu adăparea animalelor, 16 primării din Botoșani au primit 4 milioane de lei ca să construiască puțuri pentru acestea. Unul a fost făcut în Todireni, unde sunt peste 4.000 de oi și 700 de vaci.

Constantin Iacoboaie, fermier: „Nu avem altă sursă de apă. Acum doi ani căram de la câțiva kilometri cu remorca.”

Puțul a fost forat la o adâncime de 110 metri și are o capacitate de 30 de metri cubi.