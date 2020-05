Vești bune despre reluarea spectacolelor. Mesajul transmis de Ludovic Orban

Prim-ministrul Ludovic Orban a spus marţi că va fi analizată reluarea spectacolelor în aer liber, cu respectarea normelor de protecţie sanitară şi de distanţare fizică.

Consultările prim-ministrului Ludovic Orban au continuat, marţi, cu reprezentanţii artelor spectacolului, discuţiile fiind concentrate asupra măsurilor de susţinere a domeniului cultural atât în perioada imediată, cât şi pe termen mediu şi lung.

Preocuparea comună celor două părţi, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului, este legată de reluarea repetiţiilor şi spectacolelor şi a activităţii culturale în condiţii de siguranţă sanitară atât pentru actori şi personalul de sprijin, cât şi pentru cetăţeni.

În ce condiții se vor relua spectacolele

Într-o primă etapă, în funcţie de evoluţia epidemiologică, va fi analizată reluarea spectacolelor în aer liber cu respectarea normelor de protecţie sanitară şi de distanţare fizică.

„Viaţa culturală îmbogăţeşte viaţa oamenilor şi societatea. Susţin un plan de sprijinire a sectorului cultural, inclusiv vom analiza punerea la dispoziţie a unor granturi pentru sectorul cultural independent. De asemenea, îmi doresc reluarea activităţii culturale, însă în funcţie de evoluţia epidemiologică şi în baza unui plan bine gândit, astfel încât să nu existe riscuri de infectare a participanţilor la manifestările culturale”, a spus prim-ministrul.

Orban a afirmat că vor fi menţinute formele de sprijin pentru angajaţii din activităţile care vor rămâne restricţionate prin decizii guvernamentale (plata şomajului tehnic), iar în perspectiva reluării activităţii vor fi decise măsuri active de susţinere, prin asigurarea din fonduri bugetare a unei părţi din cheltuielile de salarizare pentru angajaţii care îşi vor păstra locurile de muncă.

La consultările de marți cu reprezentaţii artelor spectacolului au participat şi viceprim-ministrul Raluca Turcan şi ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Vești bune și despre deschiderea restaurantelor

Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, după întâlnirea cu premierul Ludovic Orban, că sezonul turistic pe litoral ar putea începe pe 15 iunie.

De asemenea, restaurantele şi terasele în aer liber ar putea fi deschise chiar de la 1 iunie, termen convenit în urma consultărilor cu premierul.

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a întâlnit luni cu reprezentanţii industriei HoReCa.

”Restaurantele, terasele vor fi deschise chiar de la 1 iunie, în aer liber, urmând hotelurile, toate vor fi deschise pe 15 iunie. Luăm toate măsurile necesare, pregătim totul în aşa fel încât pe 15 iunie să fie startul pentru litoral 2020. Noi am cerut mai devreme, după care am făcut o evaluare şi am căzut de acord că nu mai târziu 15 iunie”, a declarat Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc.

