Reprezentant HoReCa: "Restaurantele, terasele vor fi deschise chiar de la 1 iunie"

Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, după întâlnirea cu premierul Ludovic Orban, că sezonul turistic pe litoral ar putea începe pe 15 iunie.

De asemenea, restaurantele şi terasele în aer liber ar putea fi deschise chiar de la 1 iunie, termen convenit în urma consultărilor cu premierul, potrivit News.ro.

Prim-ministrul Ludovic Orban s-a întâlnit luni cu reprezentanţii industriei HoReCa.

”Restaurantele, terasele vor fi deschise chiar de la 1 iunie, în aer liber, urmând hotelurile, toate vor fi deschise pe 15 iunie. Luăm toate măsurile necesare, pregătim totul în aşa fel încât pe 15 iunie să fie startul pentru litoral 2020. Noi am cerut mai devreme, după care am făcut o evaluare şi am căzut de acord că nu mai târziu 15 iunie”, a declarat Mohammad Murad, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc.

Acesta a spus că au mai fost şi alte măsuri importante promise de premier pentru a veni în sprijinul investitorilor din HoReCa.

”Prelungirea şomajului tehnic, reducerea chiriilor la plajă, prime de reangajare, lucruri importante, am văzut o deschidere din partea premierului, lucru care m-a bucurat foarte mult. Am văzut că este atent şi mi-a spus că e foarte important să repornim economia, lucru care ne interesează, asta ne dorim cu toţii”, a adăugat Murad.

Cum vor fi organizate plajele

Cum sezonul estival s-ar putea deschide oficial pe 15 iunie, s-a vorbit și despre organizarea plajelor. La nivel de recomandare, doar o familie va sta sub aceeași umbrelă, iar distanță între sezlongurile turiștilor care nu sunt rude ar trebui să fie de un metru și jumătate.

Și distanță dintre umbrelele deschise ar trebui să fie de 1,5 metri. Șezlongurile și saltele trebuie dezinfectate între clienți. Iar o altă măsură se referă la circuite diferite pe plajă - unul pentru intrare, altul pentru ieșire.

Măsuri de siguranță suplimentare în hoteluri

Și hotelurile care sunt oficial deschise au nevoie de măsuri de siguranță clare. Bineînțeles dezinfectarea frecventă a tuturor spațiilor ar trebui să fie literă de lege.

Andrei Blumer: „Informațiile pe care le-am avut noi în acest weekend este că în destinațiile pe care noi le coordonăm au fost turiști, chiar au fost foarte mulți turiști. Pe noi aproape că ne-a îngrijorat valul de turiști pentru că multe dintre pensiuni nu erau încă puse la punct să primească acest flux și măsurile nu erau încă publice.”

Cei din industria turismului au propus ca în restaurant, la o masă, să stea cel mult 4 adulți cu copii. Mesele să fie distanțate, adică între spătarele scaunelor distanța să fie mai mare de 2 metri.

