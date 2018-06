Vestea proastă primită de rău platnici. Ce vor păți după 3 luni de neplată

Pro TV

Deputaţii le-au dat undă verde asociaţiilor de proprietari să ia măsuri mai dure împotriva rău platnicilor.

După 3 luni de neplată, restanțele sunt înscrise în cartea funciară, iar apartamentele datornicilor nu vor mai putea fi vândute de aceştia până nu acoperă sumele neplătite. Noile prevederi apar în legea asociaţiilor de proprietari, votată marți de aleşi.

Potrivit legii în vigoare, un administrator de bloc îi poate constrânge teoretic şi acum pe râu platnici să-şi achite datoriile. După 90 de zile de întârzieri, aceştia pot fi acţionaţi în instanţă şi siliţi să plătească. În realitate, însă, administratorii vorbesc de proprietari care nu au plătit un an de zile fără să păţească nimic.

Dumitru Claudiu, preşedinte asociaţie de locatari: ''Omul a fost invitat la şedinţa comitetului lună de lună, am înţeles că nu are bani şi aşa mai departe, i-am propus să plătească lunar câte un milion şi să şi achite datoria, dânsul a refuzat şi refuzând treaba asta am mers mai departe în instanță''.

Legea care a trecut de votul deputaţilor introduce penalizări şi termene clare ce ar trebui să-i ajute pe şefii de asociaţii.

Florin Roman, iniţiator lege: "După 30 de zile, în caz de neplată, penalităţile sunt de 0,2% pe fiecare zi de întârziere, iar după 60 de zile asociaţiile de proprietari pot acţiona în instanţă rău platnicul sau după 90 de zile de la comunicare".

Până la proces, administratorii pot cere înscrierea datoriilor mai mari de 1900 de lei în cartea funciară a imobilului. Aleşii spun că au fost multe situaţii în care apartamente cu datorii s-au vândut fără ca restanțele să fie acoperite.

Vasile Vargă, iniţiator lege: "Ne-am trezit de nenumărate ori când asociaţiile de proprietari, deşi au existat sute de milioane de lei, nu au fost înregistrate nicăieri".

Legea vine cu o veste bună pentru imobilele în care sunt doar două apartamente pe palier. Cei care au autorizaţie să dărâme pereţii, pot face asta fără să ceară semnăturile vecinilor, aşa cum se întâmplă în prezent.

Vasile Vargă, inițiator lege: "Dacă vine şi spune că are autorizaţie pentru a dărâma sau a restructura ceva, dacă autorizaţia e legală, poate să facă acest lucru şi cere acordul numai a celuilat coproprietar. Dar dacă pe un palier sunt 4 sau 5 nu mai poate".

Spaţiile comune ale blocurilor, boxele sau uscătoarele, pot fi atribuite unuia dintre proprietari numai dacă toţi ceilalţi sunt de acord. Până acum, era nevoie de votul a două treimi dintre vecini.

În plus, asociaţiile de locatari din construcţii încadrate în clasele de risc seismic sau care sunt afectate de seisme sunt obligaţi să ia măsuri ca să înlăture pericolul.

Cum rar s-a întâmplat în această sesiune, parlamentarii de la toate partidele au votat această lege. Ca să intre în vigoare, trebuie să promulgată de şeful statului.

