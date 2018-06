Lista datornicilor ANAF. Cum afli dacă ai restanţe la Fisc

Pro TV

Fiscul le pregăteşte o ”surpriză” românilor care au datorii mai vechi la stat. Din această toamnă, datornicii vor primi notificări pentru restanțele din ultimii 5 ani.

Peste 11.000 de români ar fi vizaţi de această acţiune a Fiscului. Pe site-ul ANAF se află o listă a datornicilor ANAF, persoane fizice şi juridice, în care vă puteţi căuta numele. Găsiţi lista AICI.

Potrivit Fiscului, în listă sunt publicate obligaţiile fiscale restante totale care depășesc următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

Cei care nu vor achita datoriile vor putea fi executaţi silit chiar şi pentru 40 de lei, de pildă. Aşa vrea statul să adune cât mai mult dintr-o datorie uriaşă, de 15 miliarde de lei, potrivit estimărilor făcute de ministrul Finanţelor.

Din toamnă, ANAF le va trimite tuturor datornicilor înştiinţări de plată, prin poştă sau online, în cazul celor care au cont pe site-ul instituţiei. Vor avea răgaz să plătească până în martie, anul viitor. Sunt în vizor persoanele care au obţinut venituri din profesii liberale, drepturi de autor, chirii sau arende.

Citește și Inspectorul ANAF surprins vizionând filme pentru adulți la serviciu a fost concediat

Cei care vor primi notificări de la ANAF prin poştă vor avea la dispoziţie 60 de zile să-şi achite datoria, în caz contrar, statul va începe să calculeze penalităţi, iar restanţierii cu penalităţi mai mari de 40 de lei vor putea fi executaţi silit. Pe listele datornicilor la ANAF au apărut persoane publice, precum oameni de afaceri şi politicieni cu datorii în creştere an de an. Şeful Finanţelor nu are un răspuns în privinţa felului în care vor fi recuperaţi banii în cazul lor.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer