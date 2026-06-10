Legea va merge la promulgare, întrucât Camera Deputaților e for decizional, după ce propunerea a fost adoptată de Senat, transmite Agerpres. Aceasta însemnă existența posibilității unui sprijin substanțial pentru locuitorii de la bloc, în special din vechile clădiri din timpul epocii comuniste care au nevoie de reparații și consolidări.

Actul normativ vizează completarea articolului 21 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă. Camera Deputaților a fost for decizional, după ce proiectul fusese adoptat anterior de Senat.

„La solicitarea asociațiilor de proprietari, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba, prin hotărâre, finanțarea din bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru reparații și întreținere, respectiv realizarea lucrărilor de reparații și întreținere, după caz, a fondului privat de adăpostire situat în condominii de tip bloc”, prevede un amendament adoptat în cadrul legii.

Mai există acte normative similare, cum ar fi posibilitatea primăriilor să ajute asociațiile de proprietari cu jumătate din sumă pentru consolidarea anti seismică, dar birocrația a dus la începerea lucrărilor după ani de zile