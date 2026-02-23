Este vorba despre o şedinţă extraordinară a CGMB convocată de grupurile PSD şi PUSL. Proiectul va modifica hotărârea CGMB 13/2023.

Astfel, energia termică ar urma să fie furnizată populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform unei diagrame actualizate care va fi anexată la contract.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii CGMB, Termoenergetica va fi obligată să actualizeze diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari.

„În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului conform formulei de calcul stabilită prin regulament", prevede proiectul.

De asemenea, în termen de 90 de zile, Termoenergetica va avea obligaţia de a propune şi stabili o formulă de calcul, pentru aplicarea diminuărilor de preţ. Aceasta va fi supusă aprobării Consiliului General.

Tot în termen de 90 de zile Termoenergetica va avea obligaţia iniţierii procedurii de negociere cu ELCEN privind condiţiile de exploatare a reţelei de termoficare şi de stabilire a noii diagrame de operare a sistemului, "compatibilă cu situaţia actuală a reţelei de termoficare".

Până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, se vor aplica parametrii stabiliţi prin diagrama în vigoare, populaţia având dreptul la diminuarea preţului în funcţie de temperatura energiei termice efectiv furnizate.

Conform referatului de aprobare, măsura vine să corecteze "inechităţile constatate în privinţa calităţii agentului termic furnizat, care deseori nu se încadrează" în parametrii contractuali agreaţi de părţi. Astfel consumatorul final "plăteşte factura emisă la preţul din contract, cu toate că nu a beneficiat de furnizarea energiei termice la standardele asumate", prevede documentul.