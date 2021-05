Prinţul care a venit la noi să împuşte "ursul de aur", cel mai mare din România

Chiar dacă vânătoarea la urs este interzisă de 4 ani în România, unul dintre cei mai mari urși din Carpați a fost vânat luna trecută în pădurile din Covasna de un prinț din Liechtenstein.

Acesta ar fi plătit 7.000 de euro pentru a vâna legal un urs în țara noastră. Însă n-ar fi împușcat o ursoaică problemă, pentru care se primise aprobare de vânătoare, ci un urs trofeu numit „de aur” de vânători.

Acuzațiile sunt aduse de investigatorii unei organizații de mediu care spun că victimă a căzut Arthur, un urs monitorizat, considerat unul dintre cei mai frumoși din România. Garda de Mediu s-a sesizat și a început verificările.

În localitatea Ojdula din Covasna localnicii se plângeau că un urs le face pagube în gospodării. Vorbeau însă despre o ursoaică si nu despre masculul vânat luna trecută de prinț. Și în alertele primite pe telefonul mobil este vorba tot de o ursoaică.

"A fost semnalată prezența unei ursoice cu 3 pui în localitatea Ojdula. Acest mesaj a fost primit pe 26 aprilie. Acum câteva zile și pe 23 aprilie același lucru - o ursoaică cu 3 pui".

"Venea de sus, câinii lătrau foarte tare, venea cu 3 pui devale. Deja era aici".

Au omorât un mascul în locul ursoacei care făcea pagube

Marcos Barna este președintele asociației de vânătoare din zonă. Confirmă și el pentru anul acesta prezența unor ursoaice cu pui în Ojdula. Nici vorbă de ursul împușcat acum o lună.

”Reporter: Anul acesta, ce urși s-au perindat pe aici prin localitate? Câți urși?

Markos Barna, directorul asociației de vânătore: Deocamdată, acum e începutul. Acum știm de trei.

Reporter: Urși sau ursoaice?

Markos Barna: Ursoaice cu pui.

Reporter: Trei ursoaice diferite?

Markos Barna: Da!”.

În martie însă, asociația pe care o conduce a organizat o vânătoare în Ojdula, unde a fost omorât un urs. Un mascul.

Vânătorul a fost prințul Josef - Emanuel de Liechtenstein, după cum a scris Asociația Vânătorilor din Ojdula când a cerut aprobarea.

7.000 de euro a plătit pentru vânătoare și a plecat cu trofeul. Exemplarul este cotat cu un punctaj de 592,90, din maximul de 600. Adică este un urs valoros, de aur - în limbajul vânătorilor.

”- Asta e imediat după vânătoare, nu?

- Da, da. E ditamai ursul, e mare. Am avut un client.

- Și ați luat și bani?

- Am luat, da.

- Și de exemplu, acesta?

- Ăsta a ajuns la 7.000.

- Câți ani avea?

- 7 ani.

- 1.000 de euro pe an?".

Prințul Josef-Emanuel of Liechtenstein are 32 de ani și este cel mai mic copil și singurul fiu al cuplului regal Nikolaus și Margaretha de Liechtenstein. Este al 16-lea pe linia de succesiune la tron. Acum, desfășoară afaceri în toată lumea și se știe că este pasionat de vânătoare.

Împușcarea ursului a fost posibilă după ce vânătorii au primit derogare pentru împușcarea unui exemplar problemă. Însă la dosar stau mărturie atacuri care au avut loc anul trecut, în vară.

Cu șase luni înainte. Și nu atacuri recente și repetate - așa cum zice legea.

”- 35 de oi am avut și 5 capre.

- 35 de oi omorâte?

- Da.

- În cât timp?

- Într-o noapte.

- Și când, anul acesta s-a întâmplat?

- Nu, anul trecut a fost!

- Anul trecut?

- Da, da. În august, 24- 25.

- Atunci s-a întâmplat atacul?

- Da, da".

Gheorghe Neagu este directorul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna și este cel care a semnat documentul pe care baza căruia Ministerul Mediului a dat derogare pentru împușcarea unui urs - problemă.

”Se vede ca la carte interesul pentru un trofeu”

”- Nu veniți la mine să-mi luați mie interviu.

- De ce?

- Nu. Vă duceți la minister.

- Nu! Este semnătură dvs. aici. Aveți dovada că în cele șase luni ursul a mai provocat și alte pagube?

- Cereți la gestionar. Noi n-am fost.

- Dar trebuie să le aveți la dosar.

- Noi n-am fost solicitați, domnișoară".

”- Derogarea s-a cerut în ianuarie, anul acesta? Aproape la 6 luni distanță.

- Am cerut și anul trecut când au fost atacurile, dar nu am obținut.

- Ce s-a întâmplat între timp de s-au răzgândit autoritățile?

Am mai înaintat toate documentele din nou și s-a aprobat".

Conform derogărilor, Asociația de Vânătoare din Ojdula nu a cerut anul trecut nici o derogare. Doar anul acesta, vânătorii au vrut să împuște 3 urși. Au primit însă aprobare pentru unul singur.

Voluntarii de la asociația de mediu „Agent Green” susțin că ursul împuscat nu este cel care făcea probleme în sat.

Gabi Păun: ”A fost un caz în care se vede ca la carte interesul pentru trofeu și nicidecum nevoia oamenilor de la sat de a rezolva o problemă reală. Au găsit un sătean să facă o plângere pentru un atac, la mai bine de jumătate de an a făcut plângerea".

Drept dovadă, spun activiștii de mediu, atacurile urșilor care coboară în Ojdula nu s-au oprit.

”- Anul acesta a mai venit ursul?

- Da, sigur.

- Ultima ora când?

- Și ieri dimineață la 5 când plecam acasă a fost acolo în iarbă.

- Deci, nu s-a rezolvat problema.

- Nu, nu. Tot umblă. Cine știe că pe ăla l-au împușcat sau pe altul. Cine știe acum?".

”- Sunteți sigur că a fost vorba de aces urs?

- Bineînțeles, acest urs este cel care venea permanent.

- Cum puteți știi exact?

- Păi, așa, că îi cunoaștem".

”Nu mă duc cu creta să trag pe el ”uite, pe ăsta împușcați-l”

”- Nu trebuie să clarificați lucrurile acestea?

- Asta nu mai e treaba mea. Eu nu mă duc cu creta să trag pe el și zic: ”uite, pe ăsta împușcați-l".

Gabi Păun: “Cel care lipsestea acum din pădure, un urs pe care nu l-am văzut niciodată în preajma unor așezări omenești, este Arthur. Este cel mai mare dintre toți, este cel mai mare care a fost vreodată observat în România. Mai este Mecanicul și Roki".

I-am cerut prințului un punct de vedere despre ce s-a întâmplat la vânătoare în România. Până la data difuzării reportajului, nu a răspuns solicitării noastre.

Deținem însă corespondența pe care prințul a purtat-o cu un jurnalist din Elveția, care va prezenta în presa internațională acest caz.

Acesta i-a scris și acum citez: "Se știe că subiectul vânătorii este foarte controversat în public. Personal, nu vreau să mă implic în niciun fel în această discuție. Prin urmare, mă voi abține și de la comentarii suplimentare".

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu ne-au anunțat că s-au sesizat în acest caz și desfășoară o anchetă.