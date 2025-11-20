Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică. Avertismentul meteorologilor

Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.

”În perioada 21 - 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică şi central-sud-estică a Europei şi implicit deasupra României”, anunţă, joi, Administraţia Naţională de Meteorologie.

Potrivit sursei citate, depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest şi nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua.

