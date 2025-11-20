Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică. Avertismentul meteorologilor

Stiri actuale
20-11-2025 | 15:56
praf saharian
Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.

autor
Mihaela Ivăncică

”În perioada 21 - 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică şi central-sud-estică a Europei şi implicit deasupra României”, anunţă, joi, Administraţia Naţională de Meteorologie.

Potrivit sursei citate, depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest şi nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua.

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Sursa: News.ro

Etichete: anm, praf saharian,

Dată publicare: 20-11-2025 15:56

