Val de incompatibilități descoperite de ANI: foști și actuali primari, consilieri și polițiști, verificați

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese şi au sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de ANI, în cazul lui Stănica Serea, funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Măicăneşti, judeţul Vrancea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, întrucât ea a îndeplinit acte pentru o societate comercială la care soţul său are calitatea de administrator, semnând mai multe documente care au stat la baza unor achiziţii directe de către firmă, în valoare de 36.971,46 lei.

Astfel, a fost încălcat art. 301 din Codul Penal.

În ceea ce îl priveşte pe Cristian Miclău, primar al oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin privind folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Primarul este suspectat că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit acte care au dus la obţinerea unui folos patrimonial pentru părinţii săi. El ar fi iniţiat un Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune al oraşului Băile Herculane, în sensul achiziţionării unui imobil monument istoric, ar fi întocmit printr-un referat de aprobare expunerea de motive, argumentând necesitatea adoptării proiectului, ar fi sesizat Consiliul Local al oraşului Băile Herculane cu privire la adoptarea unei hotărâri de consiliu privind neexercitarea dreptului de preempţiune al oraşului Băile Herculane şi ar fi făcut demersuri ce au dus la neexercitarea dreptului de preempţiune de către U.A.T. Băile Herculane în sensul achiziţionării imobilului monument istoric şi ulterior la cumpărarea imobilului monument istoric de către părinţii săi. În prezent, imobilul este de vânzare, cu o valoare mai mare de 10 ori faţă de preţul achiziţiei iniţiale.

Şi în acest caz, a fost încălcat art. 301 din Codul Penal, susţine ANI.

Totodată, inspectorii au constatat existenţa unui conflict de interese administrativ în cazul lui Gabriel Popa, primarul comunei Albeştii de Argeş, judeţul Argeş, întrucât, în mandatul 2020-2024 de primar a emis trei acte administrative în baza cărora Primăria Albeştii de Argeş a achiziţionat direct, din bugetul local, servicii de găzduire pentru operarea site-ului personal ”gabrielpopa.ro", în valoare de 1.500 de lei.

Ca urmare, au fost încălcate prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu art. 228 alin. (1) din OUG nr. 57/2019.

De asemenea, Tatiana Mioara Dogaru, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dobreşti, judeţul Argeş, în perioada exercitării mandatului de consilier local, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii CL al comunei Dobreşti prin care se scuteşte entitatea la care este angajată (Cabinet Medical Individual) de la plata taxelor şi impozitelor. În acest caz, au fost încălcate prevederile art. 228, alin. (1), lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019.

Florin Hănţăscu, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zamostea, judeţul Suceava, este suspectat că, în calitate de ales local, a participat la deliberarea şi a votat ”contra" adoptării unei hotărâri privind încheierea unui contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocatură sau avocat individual pentru reprezentare în justiţie a Comisiei Comunale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Zamostea (prin primar), soţia acestuia figurând ca mandatar al unuia dintre reclamanţii îndreptaţi împotriva Comisiei Comunale de Fond Funciar Zamostea.

Astfel, au fost încălcate art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu art. 228 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

Potrivit ANI, Daniela Botu, consilier local în Consiliul Local al comunei Sadova, judeţul Dolj, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 decembrie 2024 – 26 septembrie 2025, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi o funcţie contractuală de execuţie în aparatul de specialitate al primarului comunei Sadova, fiind încălcate prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, Marton Janos, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zagon, judeţul Covasna, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 octombrie 2020 – 21 octombrie 2024, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de consilier local şi o funcţie contractuală de execuţie în aparatul de specialitate al primarului comunei Zagon, încălcând art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

Luminiţa Isărescu, fost agent şef de poliţie la Poliţia municipiului Drăgăşani, judeţul Vâlcea, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 7 septembrie 2021 – 25 septembrie 2022, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special - organ de cercetare al poliţiei judiciare şi o altă funcţie în sistemul privat, fiind încălcat art. 2 alin. (4) din Legea nr. 364/2004.

Inspectorii ANI au mai constatat că Sorin Albu, agent şef de poliţie la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 15 februarie 2022 – 2 iunie 2025, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special şi o altă funcţie în sistemul privat, încălcând art. 96 alin. (1) teza a II - a din Legea nr. 161/2003 şi art. 45 alin. (1) lit. g) şi i) din Legea nr. 360/2002.

La rândul său, Gabriel Albulescu, agent de poliţie la Poliţia municipiului Mangalia, judeţul Constanţa, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 - 28 martie 2025, întrucât a deţinut simultan cu funcţia publică cu statut special - organ de cercetare penală a poliţiei judiciare şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul propriului PFA. Au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 364/2004 şi art. 445 alin. (1), (2) şi (3) din O.U.G. 57/ 2019.

Ioan-Augustin Albu, funcţionar public în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, în perioada exercitării funcţiei publice a candidat la alegerile administraţiei publice locale 2024 pentru funcţia de consilier local, fără a se suspenda din funcţia publică pe perioada desfăşurării campaniei electorale (10 mai 2024 – 8 iunie 2024). Astfel, el a încălcat art. 97 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 514 alin. (1) lit. h) din O.U.G. 57/ 2019.

Totodată, Daniel-Mihai Pavel, consilier în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 20 ianuarie 2025 – 20 octombrie 2025, întrucât pe perioada deţinerii funcţiei publice a deţinut şi exercitat atât funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (A.N.D.I.S) (în perioada 20 ianuarie 2025 – 20 iulie 2025), cât şi funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (în perioada 20 iulie 2025 – 20 octombrie 2025). În acest caz, au fost încălcate prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 445 din O.U.G. 57/ 2019.

La rândul său, Felicia Ancuţa Dunca, consilier juridic la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 2 iunie 2021 – 16 mai 2022, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică şi o altă funcţie în sistemul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public. Potrivit ANI, ea a încălcat art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Daniel Eugen Dobre, funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iflov şi fost funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia, judeţul Ilfov, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 25 ianuarie 2022 – 15 iunie 2023, întrucât a deţinut simultan cu funcţia publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoşoaia şi funcţia de administrator public al comunei Mogoşoaia, încălcând art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003.

