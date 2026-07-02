Miercuri seară, după câteva ore de extras apa din subteran, au început în sfârșit să se vadă șinele. Au fost puse în funcțiune inclusiv pompele de mare capacitate ale Ministerului Apărării. Din cauza umidității, după-amiază, la stația Universității s-a produs un incendiu.

O flacără puternică a izbucnit imediat după ce un tren plin cu călători a oprit în stația Universității. Panicați, oamenii au început să țipe și s-au grăbit să ajungă mai repede la suprafață.

Reprezentanții Metrorex spun că pe fondul umidității, incendiul a izbucnit de la o piesă de la sistemul electric care s-a supraîncălzit și a scos fum.

În acest timp, un nod important de metrou a fost închis din cauza ploilor. Stația Victoriei 2 a fost inundată.

A plouat atât de mult încât șuvoaiele s-au scurs în cascadă pe scările metroului. Au blocat intrarea în stație, au trecut de turnicheții de acces și au ajuns la peroane și linii.

În subteran, apa acumulată a inundat tunelurile și a ajuns la peron, care are 110 metri lungime. Victoriei este cea mai joasă stație de pe magistralele metroului, iar apa nu a avut unde să se scurgă.

După ore întregi în care echipele de la Metrorex, ajutate de pompieri și Apa Nova au tot scos apa din subteran, la prânz încă mai erau aproximativ șapte milioane de litri.

Situația a creat probleme majore la orele de vârf, iar călătorii au fost nevoiți să folosească rute alternative.

Călător: „Am reușit să ajungem, dar aveam nevoie de metrou - faptul că nu am putut, e foarte greu cu tramvaiele”.