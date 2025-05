Urmărire cu focuri de armă în Prahova. Șofer fără permis și băut, oprit de polițiști după ce a refuzat să tragă pe dreapta

Întâmplarea s-a petrecut duminică noapte, în localitatea Apostolache din Prahova. Bărbatul gonea cu mașina pe drumul principal și a refuzat să oprească la semnul echipajului de poliție aflat în misiune la acea oră.

Agenții au pornit în urmărirea mașinii, care a gonit mai bine de doi kilometri, atât pe șosea, cât și pe ulițele laterale. Oamenii legii au tras mai multe focuri de avertisment, iar apoi au țintit cauciucurile autoturismului. Individul aflat la volan a fost nevoit să oprească și a încercat să scape cu fuga, în curtea unei case.

A fost prins și încătușat. În vârstă de 41 de ani, bărbatul nu are permis de conducere, iar alcooltestul a indicat o alcoolemie de 0,58. El mai are condamnări pentru alte fapte penale, spun anchetatorii. Acum este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

