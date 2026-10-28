Incidentul, sesizat la 112, s-a produs marţi seară, în incinta unui complex sportiv din oraşul Ştefăneşti, potrivit Agepres.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Ştefăneşti, iar din primele verificări efectuate a reieşit faptul că unui minor de 10 ani, în timp ce se afla în bazinul de înot, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, i-ar fi fost secţionat un deget de la o mână”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Conform aceleiaşi surse, copilul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate "pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc şi luarea măsurilor legale care se impun", a precizat IPJ Argeş.