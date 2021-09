Unitățile sanitare din prima linie Covid nu mai au locuri libere pentru pacienții cu forme critice. Avertismentul medicilor

Masca devine obligatorie în București, în apropierea școlilor. Măsura are rolul de a preveni răspândirea virusului în momentul în care și școlile de stat vor fi deschise, iar la porțile lor se vor înghesui o mulțime de părinți și bunici.

Anunțul a fost făcut de Prefectul Capitalei, care a insistat că nu va ezita să ia această decizie și în alte domenii, dacă situația se înrăutățește și sunt șanse mari, în condițiile în care, miercuri, au fost peste două mii de noi infectări, iar numărul celor din terapie intensivă, a ajuns la 470. Sunt cu 44 mai mulți ca marți.

Unitățile sanitare din prima linie Covid nu mai au locuri libere pentru pacienții cu forme critice.

La Marius Nasta a fost eliberat un pat, însă medicii au fost sunați să îl pregatească pentru că va fi adus un alt bolnav aflat în stare gravă.

Bolnavul va fi adus de la un spital în care nu mai sunt locuri la ATI.

În doar 24 de ore, numărul celor de la Terapie Intensivă a crescut cu 44. Sunt 470, în prezent.

La Marius Nasta va fi adusă, din nou, unitatea mobilă de Terapie Intensivă.

Crește, însă, și numărul celor internați în celelalte secții, iar mulți dintre ei sunt conectați la surse de oxigen.

Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta: ''În ultimele zile au fost cereri de internări care nu au putut fi onorate de Marius Nasta și creșterea și presiunea la internare s-a întâmplat destul de rapid. Pacientul care vine are o formă severă, are nevoie de oxigenoterapie, are o afectare pulmonară, are evoluție imprevizibilă. Vine târziu la spital, sperând, acasă, că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Din păcate, este o tulpină agresivă cu o evoluție care nu poate fi previzionată.''

O femeie a stat trei zile acasă și s-a tratat, după ce s-a infectat a doua oară cu SARS-CoV-2.

Dragoș Zaharia, medic primar pneumolog: ''Este un val al nevaccinaților. Trebuie să aibă încredere în sfaturile noastre pentru că nu degeaba facem atâția ani de școală.''

Cel mai recent bilanț a venit cu 2079 de cazuri noi.

Și cu doar câteva zile înainte de începerea școlilor, rata de incidență, cumulată la mia de locuitori, a trecut de șase în nouă localități, iar în altele este de peste cinci, conform unei hărți interactive a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Dacă situația se va menține, în aceste comune școala ar trebui să înceapă online.

Capitala a ajuns la 1,2 la mie, iar Prefectura a luat măsuri.

Pe o rază de 50 de metri în jurul unităților de învățământ, masca devine obligatorie.

Alin Stoica, prefectul capitalei: ''Este vorba despre persoanele care așteaptă, care își iau copiii de la unitățile școlare, de la grădinițe și școli. Face parte din măsurile de pregătire a începerii școlii, știm că în zonele respective se vor crea aglomerări și atunci dorim să prevenim răspândirea suplimentară a virusului.''

Vineri, 10 septembrie, vor fi anunțate scenariile în funcție de care încep cursurile.