Oamenii s-au prins de mână timp de 2 minute și 40 de secunde pentru a marca data de 24 ianuarie. Cei care au ales să se relaxeze în stațiuni au încins hora unirii chiar în piscină.

Băile sărate de la Ocna Mureș s-au dovedit neîncăpătoare pentru românii dornici să se relaxeze în această zi specială. S-au bucurat de bazinele cu apă dulce ori sărată, de saună sau jacuzzi și chiar au încins o horă, în costume de baie.

Bărbat: „Ne place, e frumos, e bine. Noi am dansat aici prin apă mai mult, ca tot românul la bucurie”.

Femeie: „Am rămas impresionați de tot momentul, am simțit că suntem români, am simțit bucurie și ca România să fie unită”.

O zi de relaxare a costat între 200 și 400 de lei de persoană, pentru intrare și mâncare.

Adriana Precup, responsabil Băile Sărate Ocna Mureș: „Am avut un moment special pentru ei, am făcut o horă a unirii pentru ei în apă și ei au fost deschiși”.

Într-un complex din Băile Felix, trei fete cu încălțări de kangoo-jump și costume naționale au încins o mică horă a unirii. În bazin, ținuta a fost mult mai lejeră.

În toată țara, au fost ceremonii pentru marea sărbătoare. La Caracal, peste 600 de elevi, alături de profesori, s-au prins într-o horă.

La Galați, peste 200 de oameni și-au dat mâna într-un imens lanț uman, care a legat simbolic Via Dobrogeana. Oamenii au ales durata simbolică a lanțului uman de 2 minute și 40 de secunde pentru a reflecta cifrele zilei de 24 ianuarie.

Laurențiu Isopescu, organizator: „Ne-am dorit să conectăm și Dobrogea la această sărbătoare a unirii, chiar dacă Dobrogea s-a reunit cu țara mamă 19 ani mai târziu”.

Startul acțiunii a fost dat de Antonio, un băiețel de 11 ani care luptă cu o afecțiune cerebrală gravă și care are nevoie de o intervenție chirurgicală foarte costisitoare.

Antonio: „Mă bucur să fiu aici alături de așa mulți copii și adulți. Astăzi este Unirea Principatelor Române care s-a întâmplat în 1859. Moldova cu Țara Românească”.

Bianca, mama lui Antonio: „Și-a dorit foarte mult să participe, el este un copil foarte deschis la orice eveniment și chiar e foarte bucuros. Să vadă ce se întâmplă, ce se petrece în viața de zi cu zi, să fim uniți, să fim întotdeauna aproape unii de alții”.

