Investiția se ridică la trei miliarde de euro și își propune să rezolve un punct dificil din culoarul de transport feroviar Rin-Dunăre.

50 de kilometri pe oră – aceasta este viteza cu care se apropie acum trenurile de Brașov.

Călătoare: „Îmi vizitez părinții și din București până în Ardeal e foarte lung tot timpul.”

Și pentru transportul de marfă, zona Predealului este dificilă – vagoanele încărcate trebuie trase până la 1.000 de metri altitudine.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „Trenurile foarte grele nu pot trece Carpații decât în două bucăți. Trebuie descompuse și recompuse, astfel încât este teribil de ineficient.”

Viitorul tunel ar trebui să rezolve problema. Va porni de la ieșirea din gara Azuga, va străpunge munții și se va sfârși dincolo de Predeal, la Timișul de Sus.

Prin cele două galerii paralele, lungi de aproape 10 kilometri, trenurile ar putea circula cu 200 de kilometri pe oră, conform proiectului, însă reprezentanții CFR spun că viteza va fi limitată la 160.

Corespondent Știrile ProTV: „Culmea din spatele meu este punctul de intrare în viitorul tunel care pornește de aici, de la Azuga. Trenurile de călători și garniturile de marfă nu vor mai urma linia ferată clasică, ci vor intra direct în tunel, scurtând distanța până la Brașov cu cinci kilometri.”

Predealul va fi ocolit în această variantă, însă vechea cale ferată rămâne funcțională. Pasagerii vor putea ajunge în stațiune cu trenurile metropolitane sau regio.

Călător: „Cu siguranță m-ar face să renunț la mașină! Pentru că ar fi mult mai avantajos, mai rapid și mai confortabil. Poți să lucrezi, să faci orice altceva cât stai în tren.”

Tunelul va tripla capacitatea liniei ferate, de la 89 la 251 de perechi de trenuri care vor tranzita zilnic zona. Și tonajul maxim va crește de la 775 de tone, cât suporta rețeaua actuală, la 1.350 de tone per tren.

Manuela Badea, Direcția pentru Proiecte Europene a CFR: „Noi am estimat durata de proiectare și obținerea autorizațiilor de construire la 12 luni, iar durata lucrărilor la 60 de luni, respectiv cinci ani.”

Specialiștii de la CFR estimează că investiția se ridică la trei miliarde de euro, bani pe care speră să îi obțină de la Uniunea Europeană, dar și de la Guvern.