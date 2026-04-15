Un proiect de lege, făcut de PSD, propune ca primăriile să nu mai aibă nicio responsabilitate financiară sau juridică în acest proces, iar costurile să fie suportate, integral, de proprietari.

În prezent, consolidarea clădirilor se face cu ajutorul unor programe finanțate de stat, inclusiv prin Ministerul Dezvoltării, ori cu fonduri din PNRR. Cum s-a întâmplat în cazul unui asemenea bloc.

Noua propunere elimină însă obligațiile primăriilor și limitează rolul acestora la informare și monitorizare. Responsabilitatea este transferată integral către proprietari.

Corespondent PROTV: „Oficial, în București sunt peste 400 de clădiri încadrate în clasa de risc seismic 1, însă specialiștii spun că, în realitate, numărul este mult mai mare, mai ales în zonele centrale. Pentru aceste imobile, proprietarii ar putea risca amenzi între 5.000 și 20.000 de lei dacă nu încep procedurile de expertizare și consolidare în termen de doi ani.”

Specialiştii din domeniu spun că legea nu face decât să îngreuneze şi mai tare situaţia clădirilor cu risc seismic şi mai ales a proprietarilor, care nu au bani pentru reabilitare.

Matei Sumbasacu, președinte al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic: „Să fim sinceri. Nu poți pasa pe proprietarii în locuințele cu risc seismic această răspundere pentru că marea lor problemă, evident sunt și banii, dar marea problemă este organizarea. Nu se pot organiza să execute aceste lucrări. Avem o problemă cu traiul în comun, încă, după zeci de ani de locuit împreună.”

Proprietarii sunt de părere că indiferent de câte proiecte de lege ar apărea, legea de bază este depășită. Asociațiile de proprietari pot constitui fonduri de reparații, însă, în practică, multe lucrări sunt amânate în lipsa banilor sau a acordului între locatari.

Proprietar: „Birocrație nu mai zic... Dacă un locatar nu este de acord, stăm cu dosarul în așteptare. Am făcut proiecte să vină și să facă măcar fațada. Știți ce ne-au spus? Nu. Pentru că trebuie să vedem dacă nu cumva este și de consolidare. Pe noi, ca proprietari, nu ne lasă să facem noi ceva. Un centimetru.”

Mai mult, în prezent primăriile pot finanța sau chiar executa lucrări, iar în unele cazuri își pot recupera ulterior banii de la proprietari.

Simona, proprietară: „Suntem în consolidare din 2018. S-a schimbat treaba la primărie. Doamna care a fost înainte (Gabriela Firea, n.r) știți că a externalizat toate serviciile... Noul primar le-a readus și restul este istorie... Acum, pentru apartamentul nostru trebuie să plătim 50.000 de euro consolidare.”

Proprietari: „Nu ai de unde... Nu poți să faci consolidare și expertizare singur, pe banii tăi.” (...)

„Eu dacă deschid fereastra... După un cutremur eu fac o depresie și mor. Este îngrozitor!”

Am cerut un punct de vedere de la Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic însă reprezentanții instituției nu au vrut să comenteze noul proiect de lege.

În cazul în care trece în această formă dorită de iniţiatorii de la PSD, proprietarii care nu își plătesc amenzile pot fi executați silit de stat, prin intermediul ANAF.