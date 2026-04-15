Peste 19.000 de oameni de pe bătrânul continent au murit doar anul trecut în accidente rutiere, multe fiind provocate de viteza excesivă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Un șofer la fiecare cinci minute a fost oprit și sancționat de polițiștii rutieri în Capitală, în această zonă, pentru depășirea vitezei legale, de când a început razia. Toți au avut o scuză, însă nu i-a ajutat cu nimic, au primit puncte de penalizare și amenzi usturătoare.”

Șoferiță: „Un copil trebuie dus la școală, pe altul trebuie să-l iau... sunt singură, că soțul e plecat.”

Trași pe dreapta au fost și șoferii prudenți, pe care polițiștii i-au dat drept exemplu și i-au recompensat cu câte un odorizant de mașină.

Potrivit agenților, până să crească valoarea amenzilor, unii șoferi primeau și două pe lună, ambele pentru viteză.

Miercuri, cele mai mari sancțiuni, de 1.822 de lei, le-au încasat doi tineri care au mers cu peste 110 km pe oră în localitate. Au rămas și fără permis pentru trei luni.

Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: „În Municipiul București, anul trecut 25 de accidente grave s-au produs, soldate cu decesul a trei persoane, rănite grav 23 și rănite ușor trei persoane. Practic, vorbim de un risc major asociat vitezei excesive.”

În județul Timiș, radarele au fost amplasate inclusiv pe DN6 și DN59.

Șofer: „Tot ai impresia că se termină localitatea, după ce treci de peco, îți dă impresia că se termină localitatea.”

Șofer: „Asta e, îmi asum, se mai întâmplă când te grăbești, așa pățești.”

Și polițiștii din județul Alba au folosit 16 radare pe drumurile intens circulate.

Marius Grindeanu, șef Biroul Rutier Alba Iulia: „Ne dorim să descurajăm conducerea cu viteză excesivă, comportamentul agresiv în trafic.”

Potrivit ROADPOL, România ocupă anul trecut locul doi în Europa la numărul de morți în accidente rutiere.

„Maratonul Vitezei” continuă în toate țările membre până duminică.