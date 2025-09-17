România reia o legătură aeriană după 24 de ani în care a fost suspendată. Zborurile directe revin din 2026

După aproape un sfert de secol, vom putea zbura din nou, direct, la Chicago. Este doar una din veștile bune, pentru cei care călătoresc des, pentru că din această toamnă, vom putea alege, dintr-o mulțime de destinații noi.

Zborurile directe reduc costurile unei vacanțe, atrag turiști, facilitează afacerile și ajută la creșterea economiei, conform specialiștilor.

Compania aeriană HiSky a anunțat că pe 4 iunie 2026 va avea loc primul zbor spre Chicago după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Zborul va dura în jur de 11 ore la dus și 10 la întors.

Aurelia Sadovei, reprezentanta companiei HiSky: „Am avut o cerere foarte mare din partea diasporei de români care se află acolo și am avut o susținere. Noi am făcut orarul în așa fel încât toate destinațiile unde avem deschise baze de operare precum ar fi Oradea, Cluj, Timișoara și Chișinău să fie conectate cu București, respectiv dacă vorbim să zburăm din alte orașe ale României în total va fi un zbor de mai puțin de 13 ore.”

Parteneriate și conexiuni internaționale

Și destinații precum Emiratele Arabe, Zanzibar ori India vor fi parcă mai aproape de noi după ce Tarom a semnat un parteneriat cu compania FlyDubai.

Silvia Teodorescu, purtătorul de cuvânt al Tarom: „Asta înseamnă că toate orașele pe care Tarom le conectează în România, cele 8 orașe, pot acum călători în baza unui singur bilet pe un itinerariu care poate să cuprindă până la 3 sau 4 puncte ca destinație. Practic vii cu bagajele o singură dată, le urci într-un zbor la prima călătorie, iar acestea vor fi transferate automat până la destinația finală.”

Corespondent PROTV: „WizzAir a anunțat că a introdus 15 rute noi din această toamnă de la București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov către destinații cunoscute din Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Suedia, Maroc, Portugalia și nu numai. Vedem, de exemplu, că din București putem să ajungem cu această companie în Faro ori Praga, din Cluj avem legătură directă spre Marrakesh ori Stockholm. Mai multe zboruri vor fi și de pe aeroportul Băneasa, unde Ryanair introduce din luna octombrie 5 rute noi, printre care Memmingen ori Girona. Iar Animawings, compania românească, introduce 2 noi zboruri spre Geneva și Sofia din Capitală.”

Ciprian Ene, consultant turism: „E un semn de civilizație și de progres economic să fii cât mai bine legat cu cele mai importante țări din zona în care te afli. Și costurile sunt mult mai mici dacă ai un zbor direct decât în situația în care ești nevoit să faci o escală. Să nu mai spunem că și multe afaceri merg mult mai ușor atunci când ai un zbor direct.”

Numai în luna iulie a acestui an, peste 2,8 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din România.

