România reia o legătură aeriană după 24 de ani în care a fost suspendată. Zborurile directe revin din 2026

Stiri actuale
17-09-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

După aproape un sfert de secol, vom putea zbura din nou, direct, la Chicago. Este doar una din veștile bune, pentru cei care călătoresc des, pentru că din această toamnă, vom putea alege, dintr-o mulțime de destinații noi.

autor
Delia Bîrla

Zborurile directe reduc costurile unei vacanțe, atrag turiști, facilitează afacerile și ajută la creșterea economiei, conform specialiștilor.

Compania aeriană HiSky a anunțat că pe 4 iunie 2026 va avea loc primul zbor spre Chicago după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Zborul va dura în jur de 11 ore la dus și 10 la întors.

Aurelia Sadovei, reprezentanta companiei HiSky:Am avut o cerere foarte mare din partea diasporei de români care se află acolo și am avut o susținere. Noi am făcut orarul în așa fel încât toate destinațiile unde avem deschise baze de operare precum ar fi Oradea, Cluj, Timișoara și Chișinău să fie conectate cu București, respectiv dacă vorbim să zburăm din alte orașe ale României în total va fi un zbor de mai puțin de 13 ore.”

Parteneriate și conexiuni internaționale

Și destinații precum Emiratele Arabe, Zanzibar ori India vor fi parcă mai aproape de noi după ce Tarom a semnat un parteneriat cu compania FlyDubai.

Citește și
supravietuitor air india
Singurul supraviețuitor al tragediei Air India nu vrea să se întoarcă în UK. ”Îi e prea frică să urce din nou în avion”

Silvia Teodorescu, purtătorul de cuvânt al Tarom: „Asta înseamnă că toate orașele pe care Tarom le conectează în România, cele 8 orașe, pot acum călători în baza unui singur bilet pe un itinerariu care poate să cuprindă până la 3 sau 4 puncte ca destinație. Practic vii cu bagajele o singură dată, le urci într-un zbor la prima călătorie, iar acestea vor fi transferate automat până la destinația finală.”

Corespondent PROTV:WizzAir a anunțat că a introdus 15 rute noi din această toamnă de la București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov către destinații cunoscute din Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Suedia, Maroc, Portugalia și nu numai. Vedem, de exemplu, că din București putem să ajungem cu această companie în Faro ori Praga, din Cluj avem legătură directă spre Marrakesh ori Stockholm. Mai multe zboruri vor fi și de pe aeroportul Băneasa, unde Ryanair introduce din luna octombrie 5 rute noi, printre care Memmingen ori Girona. Iar Animawings, compania românească, introduce 2 noi zboruri spre Geneva și Sofia din Capitală.”

Ciprian Ene, consultant turism:E un semn de civilizație și de progres economic să fii cât mai bine legat cu cele mai importante țări din zona în care te afli. Și costurile sunt mult mai mici dacă ai un zbor direct decât în situația în care ești nevoit să faci o escală. Să nu mai spunem că și multe afaceri merg mult mai ușor atunci când ai un zbor direct.”

Numai în luna iulie a acestui an, peste 2,8 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din România.

Sursa: Pro TV

Etichete: avion, Chicago, destinatii, zbor,

Dată publicare: 17-09-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Casa avariată din Polonia ar fi fost lovită de o rachetă a unui F-16. Președintele Nawrocki a cerut explicații Guvernului
Stiri externe
Casa avariată din Polonia ar fi fost lovită de o rachetă a unui F-16. Președintele Nawrocki a cerut explicații Guvernului

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii după ce ziarul „Rzeczpospolita” a relatat că acoperişul unei case lângă Lublin, avariat în invazia dronelor ruseşti, a fost distrus de o rachetă lansată de un avion F-16 polonez, nu de o dronă.

Singurul supraviețuitor al tragediei Air India nu vrea să se întoarcă în UK. ”Îi e prea frică să urce din nou în avion”
Stiri Diverse
Singurul supraviețuitor al tragediei Air India nu vrea să se întoarcă în UK. ”Îi e prea frică să urce din nou în avion”

Singurul supraviețuitor al dezastrului Air India este puțin probabil să se întoarcă vreodată acasă în Marea Britanie deoarece îi este prea frică să se urce din nou într-un avion, a declarat familia sa.

Piloții beți, un alt membru al echipajului drogat, descoperiți după ce un avion de pasageri a ieșit de pe pistă la aterizare
Stiri externe
Piloții beți, un alt membru al echipajului drogat, descoperiți după ce un avion de pasageri a ieșit de pe pistă la aterizare

Piloții unui avion de pasageri cu 103 persoane la bord au fost găsiți beți, iar un alt membru al echipajului drogat, după ce aeronava a ieșit de pe pistă la aterizarea pe un aeroport din Nigeria.  

Recomandări
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz
Stiri Politice
Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz

Liderii coaliției s-au întâlnit miercuri, dar nu au decis nimic. Au plecat pe drumuri diferite de la Palatul Victoria, după o nouă ședință în care par să fi primat ambițiile de partid.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate
2 implant cip in ureche
Pro TV
Stiri Sanatate
Premieră medicală în România: o fetiță de un an a primit un microcip în ureche. Costul procedurii
3 elevi, scoala
Inquam Photos / George Calin
Stiri Educatie
Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Septembrie 2025

48:42

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28