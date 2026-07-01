Cei doi ar fi petrecut împreună într-un club din Mamaia, apoi ar fi mers împreună în apartamentul pe care bărbatul îl închiriase în stațiune.

Dimineața, turistul chinez ar fi observat că femeia nu mai era în apartament, iar la scurt timp și-a dat seama că îi lipsește și ceasul de la mână.

În plângerea pe care a făcut-o la poliție, turistul ar fi declarat că obiectul care i-a fost furat valorează cel puțin 19.000 de euro.

Anchetatorii au făcut un cerc de suspecți și au ajuns la o femeie de 27 de ani din Ilfov.

Tânăra a fost audiată, iar acum se află în arest la domiciliu. A recunoscut fapta și a spus că nu mai are ceasul, pentru că l-a vândut unui bărbat cu 10.000 de euro.

Anchetatorii spun că au recuperat ceasul, pe care i-l vor înapoia proprietarului. Cercetările continuă într-un dosar de furt calificat.