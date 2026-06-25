Statuie din patrimoniul cultural al Germaniei, descoperită în Buzău. Furată pentru bronz, dar păstrată pentru că e frumoasă

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O statuie din patrimoniul cultural al Germaniei a fost descoperită în casa unui buzoian, care o cumpărase pentru că i-a plăcut cum arată. Inițial, un hoț român a furat-o pentru bronz, dar pentru că statuia e frumoasă, a vândut-o ca operă de artă. 

autor
Cristian Anton

O statuetă din bronz turnat de aproximativ 1.50 metri înălţime, care face parte din ansamblul monumental intitulat "Der Dorfklatsch" ("Bârfele satului"), aparţinând patrimoniului cultural naţional al Germaniei, a fost găsită de poliţişti la locuinţa unui buzoian, urmând să fie predată în ţara de provenienţă.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, statueta a fost găsită într-un imobil din localitatea Sătuc.

Surse judiciare au precizat că un prahovean ar fi introdus statueta în ţară şi ar fi vândut-o unei persoane din localitatea Calvini contra sumei de 800 de euro. Ulterior, persoana respectivă a revândut-o cu 1.000 de euro.

Statueta face parte dintr-un ansamblu de trei piese în valoare de aproximativ 90.000 de euro, realizat în anul 1996 şi expus într-o piaţă publică la Rurh în Germania. O statuetă ar fi fost furată în octombrie 2025, cea de-a doua în 2026 şi a treia ar fi fost tăiată. Potrivit aceloraşi surse, piesa ar fi fost sustrasă pentru a fi topită, valoarea fiind în cazul acesta de 600 de euro, însă datorită aspectului, a fost vândută ca obiect de artă.

Statuia a fost furată din Germania la finalul anului 2025

"La data de 24 iunie a.c., în urma investigaţiilor specifice, poliţiştii Secţiei de poliţie rurală Berca au depistat, în localitatea Sătuc, o statuetă de mari dimensiuni, despre care existau indicii că ar face parte din ansamblul monumental intitulat 'Der Dorfklatsch' ('Bârfele satului'), aparţinând patrimoniului cultural naţional al Germaniei. Articolul de patrimoniu ar fi fost reclamat de autorităţile judiciare ca fiind sustras la finalul anului 2025. Poliţiştii din Buzău au descoperit statueta, de aproximativ 1,50 metri, realizată din bronz turnat, la imobilul unui bărbat, de 49 de ani, care ar fi achiziţionat-o recent. Statueta a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor şi a fost predată IPJ Prahova, pentru stabilirea trasabilităţii şi pentru depistarea persoanelor ce ar fi sustras-o din amplasament, în scopul luării măsurilor legale ce se impun", a transmis IPJ Buzău.

Autorităţile au anunţat că în baza sprijinului oferit de Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, urmează a se realiza schimbul de informaţii cu autorităţile din Germania, în vederea restituirii bunului sustras şi continuării cercetărilor privind furtul statuetei

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Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: statuie, furt, germania, descoperire, buzau,

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