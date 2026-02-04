Persoana care are tigrul siberian deține o menajerie în localitatea dâmbovițeană Picior de Munte, în apropiere de Târgoviște. Anul trecut, Garda Națională de Mediu a aplicat o amendă de 120.000 de lei în urma unui control făcut aici.

Poliția a deschis dosar penal

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul online, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița este abilitat să comunice următoarele: la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița – Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile, în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești”, a precizat, pentru AGERPRES, IPJ Dâmbovița.

Imaginile au fost publicate pe TikTok

Contul de TikTok pe care s-au postat imaginile este intitulat IWF Menajerie Dâmbovița. Tigrul este filmat de aproape, în curte mai sunt și alte animale, iar cel care filmează spune „tigru siberian la pândă”, „toți cerbii și muflonii s-au pitit de el” și îl strigă pe tigru Shere Khan (probabil după tigrul din Cartea Junglei).

Contul de TikTok este urmărit de câteva zeci de mii de persoane, iar printre comentariile la postarea cu tigrul sunt unele care aparțin unor persoane care spun că au fost acolo și au ținut animalul în brațe când era mic, afirmă că sunt uimiți cât de mare a crescut, iar alte persoane atrag atenția că ar trebui informată Poliția Animalelor și că este periculos ceea ce se întâmplă acolo.

„Video fixate conțin informații despre locație și telefon rezervări”, se mai arată pe contul de TikTok al IWF Menajerie Dâmbovița.

În urma controlului amplu efectuat anul trecut, autoritățile au anunțat mai multe nereguli: lipsa autorizației de mediu; condiții necorespunzătoare de trai pentru animalele sălbatice ținute în captivitate; neprelucrarea și declararea fosei septice la UAT Dragodana; lipsa unui contract de neutralizare a deșeurilor de origine animală neconforme pentru consumul uman.

La momentul controlului, proprietarul nu a putut pune la dispoziția comisarilor Gărzii de Mediu actele de proveniență ale animalelor deținute, câteva dintre ele fiind strict protejate. Garda de Mediu a anunțat că au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale: două amenzi în valoare totală de 120.000 de lei și un avertisment. Totodată, au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităților. Tot la acel moment se preciza că „animalele rămân în custodia proprietarului, fără dreptul de înstrăinare, până când acesta face dovada provenienței acestora”.