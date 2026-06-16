Faptele s-au petrecut anul trecut, când fata era minoră.

Potrivit anchetatorilor, suspectul de 20 de ani şi victima ar fi avut o relaţie scurtă, timp în care bărbatul a convins-o să îi trimită poze în ipostaze indecente.

Apoi, fata a decis să încheie legătura. Furios, tânărul o publicat fotografiile cu ea, fără să aibă acordul ei.

Anul acesta, când victima a devenit majoră, şi-a făcut curaj şi a depus plângere la poliție împotriva lui. Drept urmare, dimineaţă anchetatorii au percheziţionat locuinţa suspectului. Au luat de acolo mai multe telefoane, un laptop şi dispozitive de stocare. Toate vor fi expertizate.

Bărbatul a fost dus la audieri şi este acuzat de violarea vieţii private.